সুপার ফ্রাইডের জোড়া মহারণ: বিপিএলের শীর্ষ লড়াইয়ে রংপুর-চট্টগ্রাম, আইপিএলে রাজস্থানের মুখোমুখি বেঙ্গালুরু

সুপার ফ্রাইডের জোড়া মহারণ: বিপিএলের শীর্ষ লড়াইয়ে রংপুর-চট্টগ্রাম, আইপিএলে রাজস্থানের মুখোমুখি বেঙ্গালুরু
ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য আজকের দিনটি এক চরম উত্তেজনার মুহূর্ত নিয়ে হাজির হয়েছে। একদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিপিএলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান দখলের লড়াইয়ে নেমেছে দুটি ফর্মে থাকা দল, অন্যদিকে ভারতের মাটিতে আইপিএলের ১৬তম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে দুই অপরাজিত শক্তি। দুই দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের এই জোড়া হাইভোল্টেজ ম্যাচ ঘিরে দর্শকদের উন্মাদনা এখন তুঙ্গে।n
টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্তে রংপুর রাইডার্সn
বিপিএলের আজকের হাইভোল্টেজ ম্যাচে ইতিমধ্যে টসভাগ্যে জয়লাভ করেছে রংপুর রাইডার্স। পয়েন্ট তালিকার সেরা দুইয়ে থাকা চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে তারা প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই লড়াইয়ে বিপক্ষকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়ে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রাখাই অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহানের মূল লক্ষ্য।n
চট্টগ্রামের জোড়া পরিবর্তন বনাম রংপুরের উইনিং কম্বিনেশনn
মাঠে নামার আগে নিজেদের একাদশে দুটি পরিবর্তন এনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। আগের ম্যাচের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ এবং মির্জা তাহির বেগ। তাদের জায়গায় আজ দলে সুযোগ করে নিয়েছেন হাসান নাওয়াজ ও আবু হায়দার রনি। অপর দিকে, উইনিং কম্বিনেশন ভাঙার কোনো ঝুঁকি নেয়নি রংপুর শিবির। তারা খেলছে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই।n
রংপুর রাইডার্সের প্রথম একাদশে রয়েছেন কাইল মেয়ার্স, লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, ডেভিড মালান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, খুশদিল শাহ, অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান, আলিস আল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান, আকিফ জাভেদ এবং রাকিবুল হাসান। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম রয়্যালস মাঠে নামছে নাঈম শেখ, অ্যাডাম রসিংটন, সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, হাসান নাওয়াজ, আসিফ আলী, শেখ মেহেদী, আমের জামাল, তানভির ইসলাম, শরিফুল ইসলাম এবং আবু হায়দার রনিকে নিয়ে।n
গুয়াহাটিতে আইপিএলের অপরাজিত থাকার লড়াইn
সীমান্তের এপারে আইপিএলের মঞ্চেও আজ বাজতে চলেছে রণডঙ্কা। ২০২৬ সালের আইপিএলে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ মুখোমুখি হচ্ছে রাজস্থান রয়্যালস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ঘরের ছেলে রিয়ান পরাগের নেতৃত্বে রাজস্থান চলতি মরসুমে এই মাঠকে রীতিমতো নিজেদের দুর্গে পরিণত করেছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে ২৭ রানের দাপুটে জয়সহ টানা তিন ম্যাচে জিতে তারা এই মুহূর্তে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী। পিছিয়ে নেই বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরুও। রজত পাতিদারের নেতৃত্বে নিজেদের প্রথম দুটি ম্যাচেই তারা জয় তুলে নিয়েছে। গত ম্যাচে চেন্নাইয়ের বিপক্ষে ২৫০ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে আরসিবি বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের ব্যাটিং লাইনআপ কতটা বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছে।n
ইতিহাস ও বাইশ গজের পরিসংখ্যানn
এই দুই দলের অতীত পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যায়, লড়াইটা সবসময়ই সেয়ানে সেয়ানে হয়। এখনও পর্যন্ত ৩৪টি হেড-টু-হেড ম্যাচে বেঙ্গালুরু জিতেছে ১৭ বার, আর রাজস্থানের ঝুলিতে রয়েছে ১৪টি জয় (৩টি ম্যাচ অমীমাংসিত)। তবে নিজেদের দ্বিতীয় ঘরের মাঠে রাজস্থান বরাবরই এক ভয়ংকর প্রতিপক্ষ। ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ৪০,০০০ দর্শকাসনের এই স্টেডিয়ামটি মূলত ব্যাটারদের স্বর্গরাজ্য হিসেবেই পরিচিত। বাউন্ডারি ছোট (৬৫-৬৮ মিটার) এবং আউটফিল্ড অত্যন্ত দ্রুত হওয়ায় বোলারদের জন্য এখানে রান আটকানো বেশ কঠিন।n
রেকর্ডের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, এই মাঠে দলীয় সর্বোচ্চ রান ২১০/৪, যা চলতি মরসুমেই গুজরাত টাইটান্সের বিপক্ষে করেছে রাজস্থান। অন্যদিকে সর্বনিম্ন স্কোর ১৪২, যা রাজস্থানের বিপক্ষেই করেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের দিক থেকে এখানে সবচেয়ে সফল ব্যাটার হলেন যশস্বী জয়সওয়াল। ৪৪.৬০ গড়ে তাঁর সংগ্রহ ২২৩ রান। ৭ ইনিংসে ১৭১ রান করে ঠিক তাঁর পরেই রয়েছেন রিয়ান পরাগ। বোলারদের মধ্যে ৬টি উইকেট নিয়ে শীর্ষে যুজবেন্দ্র চহাল। এছাড়া ৫টি করে উইকেট পেয়েছেন নাথান এলিস, সন্দীপ শর্মা এবং ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।n
আবহাওয়া, শিশির ও ম্যাচ জয়ের রণনীতিn
১০ এপ্রিল গুয়াহাটির আবহাওয়া বেশ গরম এবং আর্দ্র থাকার পূর্বাভাস রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁলেও, ম্যাচ চলাকালীন তা ২৫ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। তবে ৮০-৮৫% আর্দ্রতার কারণে মাঠে অস্বস্তি অনেকটাই বেশি অনুভূত হবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা মাত্র ১৫% হলেও, আসল খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারে শিশির। নতুন বলের জেল্লা কমার পর যশস্বী বা বিরাট কোহলির মতো মারকুটে ব্যাটারদের থামানো কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি, দ্বিতীয় ইনিংসে বল গ্রিপ করা বোলারদের জন্য, বিশেষ করে রবীন্দ্র জাদেজা বা সুয়াশ শর্মার মতো স্পিনারদের কাছে চরম সমস্যার কারণ হতে পারে। তাই টস জয়ী অধিনায়ক নিঃসন্দেহে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেবেন।n
নজরে দুই দলের সম্ভাব্য একাদশn
উভয় দলেই রয়েছেন একাধিক গেম চেঞ্জার। রাজস্থানের বোলিং বৈচিত্র্য, বিশেষ করে নান্দ্রে বার্গারের গতি এবং সন্দীপ শর্মার স্লোয়ার, শিশিরভেজা মাঠেও তাদের কিছুটা এগিয়ে রাখছে। তাদের সম্ভাব্য একাদশে দেখা যেতে পারে যশস্বী জয়সওয়াল, বৈভব সূর্যবংশী, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), অধিনায়ক রিয়ান পরাগ, শিমরন হেটমায়ার, ডনোভান ফেরেইরা, রবীন্দ্র জাদেজা, রবি বিষ্ণোই, জোফ্রা আর্চার, নান্দ্রে বার্গার এবং সন্দীপ শর্মাকে (ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার: তুষার দেশপাণ্ডে)।n
অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুর ব্যাটিং লাইনআপ যে কোনো বোলিং আক্রমণকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। আরসিবির সম্ভাব্য দলে রয়েছেন বিরাট কোহলি, ফিল সল্ট, দেবদত্ত পাডিক্কাল, অধিনায়ক রজত পাতিদার, টিম ডেভিড, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), ক্রুণাল পাণ্ড্য, রোমারিও শেফার্ড, ভুবনেশ্বর কুমার, জ্যাকব ডাফি এবং অভিনন্দন সিং (ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার: সুয়াশ শর্মা)।