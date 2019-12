Conocido abogado denunció haber sido brutalmente golpeado por un comisario en una dependencia policial

Gerardo Daniel Cacace, radicó la presentación formal ante el fiscal de turno, acusando al jefe de la Seccional Tercera de la Policía provincial, Juan Pablo Verón y varios agentes de la repartición de los delitos de privación abusiva de la libertad, apremios y vejaciones agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El mismo profesional se encargó de brindar detalles del hecho ocurrido este sábado, a través de Facebook.

“No suelo usar las redes, pero por primera vez en mi trayectoria profesional, defendiendo los derechos de una mujer que es víctima de violencia de género, he sido víctima de un abuso policial ejercido por el comisario Juan Pablo Verón y el personal a su cargo, todos de la Comisaría Tercera”, narrò el profesional que tiene sus oficinas en la calle Jonas Salk, del barrio San Miguel, donde se encuentra también la dependencia policial.

“Yo tengo un muy buen concepto de la institución policial, tengo muchos amigos policías que son personas de bien, pero este atropello sufrido en el ejercicio profesional tiene que ser castigado severamente”, consideró. Y, a renglón describió la experiencia: “Fui privado ilegitimante de la libertad, incomunicado, sufrí vejaciones, así como también mi cliente a quien se la incomunicó y privó de la libertad, todo por solicitar reciban la denuncia previamente redactada en mi estudio jurídico, la que se negaron a recibir”. Y siguió: “Teniendo tan buen concepto de la institución policial, no puedo creer la actuación de este funcionario y los que estaban a su cargo, que participaron activamente y quienes omitieron hacer cesar este tipo de hechos, solamente concebibles en el proceso militar”, comparó.

“La defensa de los derechos hay que hacerla incluso hasta que duela”, parafraseó en su cuenta, alineado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Aquí, dolió y mucho, por cierto, pero la conducta ilícita de estos funcionarios policiales, no me van a hacer bajar los brazos, voy a luchar, ahora hasta que duela más y si tengo que dar la vida, también lo voy a hacer, porque en un momento dado, también creí que lo estaban por hacer”, conjeturó.

Cacace advirtió que se comprometió a ello “desde que jure como abogado y lo seguiré haciendo, porque no me puedo imaginar, cuál sería la conducta de estos policías, frente a un ciudadano común, si cometieron este hecho gravísimo en mi contra”.

“La institución policía merece mi mayor respeto, tengo muchísimos amigos, integrada por personas honestas y respetuosas de las leyes, por eso mi denuncia va dirigida contra este funcionario y sus dependientes, que deberán responder penal y civilmente por el daño que me produjeron”, reafirmó.