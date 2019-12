Caballero también apoyò la renovación de la UCR formoseña 

“Mi arribo al Concejo Deliberante llega como corolario a mis años de militancia, pero sobre todo por el respaldo la de un equipo con un objetivo en común y un marcado compromiso con el vecino”, consideró.

“Siempre trabajé políticamente en el sector que lidera Fabián Olivera, por lo que comparto su visión de ciudad y de gestión institucional, pero principalmente respaldo la necesidad de oxigenar la conducción partidaria; creo que concluyó una etapa y hay un claro legado que queda, de donde debemos sacar en limpio aspectos buenos y negativos, para avanzar hacia el objetivo principal: ser gobierno en Formosa”, reflexionó.

“Hoy la sociedad demanda referentes comprometidos y convencidos con el servicio público; no hay lugar para las improvisaciones ni la informalidad”, estimó.

“Formosa no es ajena a la realidad nacional, que no escapa a los últimos gobiernos; de ahí salimos entre todos, o seguiremos con los problemas de siempre”, dijo.

“Es necesaria la unidad de todos los radicales, pero se impone un primer gran objetivo: la renovación partidaria”, reafirmó por último Caballero.