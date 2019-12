Definieron los sectores que serán peatonales por las fiestas

En todos los casos, esos sectores se habilitarán los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre, de 8 a 20. Durante el 25 de diciembre y el 1 de enero no habrá recolección domiciliaria de residuos.

La Subsecretaría de Transporte y Emergencia de la Municipalidad dio a conocer los sectores de la ciudad que conformarán las tradicionales peatonales por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En primer lugar, se informó que la Peatonal Rivadavia, que va de 25 de mayo a España, se extenderá hasta Saavedra.

En otro sector de la ciudad, en la zona del mercadito paraguayo, la peatonal irá desde Fotheringham hasta Brandsen, entre San Martín y Belgrano.

En todos los casos, las peatonales se habilitarán los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre, de 8 a 20.

Desde el área comunal se solicita a los comerciantes y consumidores colaborar con la limpieza, no arrojando ningún tipo de residuos en la vía pública, a fin de mantener la higiene en los sectores mencionados.

SIN RECOLECCIÓN

La Secretaría de Servicios Públicos del municipio capitalino informó que los días 25 de diciembre y 1 de enero no habrá recolección de residuos domiciliarios en toda la ciudad, para permitir que los trabajadores celebren las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a sus familias.

No obstante, desde la Dirección de Gestión Ambiental adelantaron que estarán disponibles cuadrillas de emergencia para realizar tareas en sectores que presenten grandes acumulaciones de residuos no convencionales.