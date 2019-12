Cristina se cansó de los formoseños: a Naidenoff tildò de amargo y a Mayans le recriminò una cuestión de genero

Cristina Fernández debutó como presidenta del Senado y dirigió la maratónica sesión que aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El debate no estuvo exento de polémica, de principio a fin. Casi al inicio del debate, la vicepresidenta se cruzó con el senador radical y titular del interbloque de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff, luego que éste solicitara un cuarto intermedio de dos horas para disponer de tiempo para leer el proyecto, que había logrado la media sanción en Diputados ese mismo viernes 19 de diciembre a la mañana.

La pulseada la ganó Fernández de Kirchner al conseguir que los legisladores volvieran al recinto a las 19 horas. Al término de la sesión, Cristina volvió a cruzar al senador radical por Formosa. Ocurrió apenas había terminado la votación por la ley ómnibus y la misma quedara aprobada con 41 sufragios a favor, 23 en contra y una abstención. Fue entonces cuando la vicepresidenta dijo, cumpliendo con la forma reglamentaria: “Votación con mayoría califica, queda aprobada la Ley de Solidaridad enviada por el poder Ejecutivo. Gracias a todos los senadores y senadoras”. Sin embargo, Naidenoff fuera de micrófono continuaba con algunos reclamos, lo que hizo que Cristina negara primero con su cabeza lo que pedía el legislador radical, para cerrar el asunto señalando: “Queda levantada la sesión, no sea amargo senador...”. La frase, por supuesto, generó rápido eco en redes, y los usuarios la comentaron desde ambos lados de la grieta, por supuesto los opositores cuestionando a CFK y sus seguidores elogiando que "le haya puesto los puntos" a Naidenoff.

A propósito del titular de la bancada de Juntos por el Cambio, no fue el único que recibió retos por parte de la titular del Senado. Temprano, y más de una vez, Cristina le había llamado la al jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, representante formoseño al igual que Naidenoff, quien en lugar de llamarla “presidenta” insistía en decir “presidente”. Cuando Mayans volvió a incurrir en el error, la vice le insistió sin medias tintas: “Presidenta, ta, ta”. "Es que no tiene sexo la palabra ‘presidente’”, intentó defenderse el senador oficialista, a lo que Cristina le respondió: “Eso lo dicen los machistas”.

Cristina retó y chicaneó a un senador del Frente de Todos Críticas a la iniciativa. Por la oposición, uno de los más duros fue el bonaerense Esteban Bullrich, considerando que "esta ley hace del Congreso es una herramienta inútil para la construcción de consensos" y afirmando que "diluye" el discurso que tuvo el presidente Alberto Fernández en su asunción.

Martín Lousteau, en tanto, había afirmado que "en campaña el presidente dijo que el aumento a los jubilados iba a ser sacándole plata a los bancos y ahora le saca plata a los jubilados".