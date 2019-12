EL CAMPO FORMOSEÑO PIDIÓ A LOS FUNCIONARIOS LOCALES QUE TAMBIÉN REDUZCAN SUS INGRESOS

“En este momento tan particular de la Argentina, donde se busca equidad y esfuerzo mancomunados, considero que desde el gobernador hasta el último concejal de Formosa, pasando por los intendentes, diputados, senadores, jueces y fiscales, deberían dar una muestra de esta conducta, para ponerse a la cabeza del ejemplo que se busca”, justificó el dirigente de Laguna Naineck.

"No estamos en contra de las retenciones, pero queremos que sea segmentada y regionalizada. No es lo mismo la pampa húmeda que la parte más extrema del norte del país, donde estamos alejados de los grandes centros de consumo, pagamos el gasoil más caro y el flete más caro", reafirmó, en consonancia de la postura que ya adelantó hace pocos días, luego de conocerse la decisión nacional de aumentar las retenciones al campo argentino.

“Todos sabemos quién es quien, a la hora de ponerle el hombro al país; muchos de los que hablan solo pasan cada mes por un cajero a retirar algo de dinero, mientras confirman que su cuenta tiene una abultada suma, una que poco y nada tiene que ver con lo que le ocurre al resto de los argentinos”, graficó.

“Si la clase política se puso a la cabeza de los reclamos sociales, debiera mirarse al espejo y dejar la hipocresía, porque mantener al Estado tiene costos, en muchos de sus sectores, que no guardan ninguna relación con lo que producen sus actores; y la gente lo sabe muy bien”, amplio.