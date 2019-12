Municipales campeños piden a Insfran que se priorice el pago integral de los sueldos

Se trata de un grupo autoconvocado que viene acusando de persecución, maltrato, y humillación al intendente Arnaldo Pirulo Barrios, en el marco de un escenario que se levantó en los últimos días, con la aplicación supuesta de una mala liquidación de los aguinaldos, que derivó en importantes recortes en los magros ingresos de los 300 empleados que tiene la comuna del lugar.

En las últimas horas, el intendente dispuso el pago de un bono para los jornalizados municipales, que no llegan a ser 50. Pero cuando fueron en busca de los 1.500 pesos, se encontraron con una reducción del 50%, por el aparente incumplimiento de presentismo. La medida despertó todo tipo de indignación.

“Queremos que intervenga el gobernador, esto no da para más. Somos peronistas y de Gildo todos acá; queremos que el mismo haga que nos devuelva lo que no nos pagarond el aguinaldo. Pero también que el dinero que viene para la Municipalidad cada mes, se use, primordialmente, para pagarnos el sueldo de diciembre; no vaya a ser que de nuevo, nos recorten”, describió uno de los autoconvocados.

“La situación es alarmante en Campo, la gente está muy mal, nos tocaron el bolsillo, justo en una época tan especial”, opinó.