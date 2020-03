Olivera aseguró que trabaja buscando la unidad y la renovación del radicalismo formoseño

El legislador comunal cerró una corta lista de oradores en un local céntrico, donde el Comité Capital del radicalismo agasajó a sus dirigentes, afiliadas y adherentes, un día antes del Día Internacional que la Mujer, con un almuerzo y obsequios.

“Lo que paso el año pasado nos sirvió para aprender, para saber qué cosas corregir y siempre mirar adelante, también como un repaso para mejorar este año”, abrió Olivera. “Hemos prolongado este sueño, quiero corregir lo de 2019, no dar vuelta la página, sino guardar aquel cuaderno y abrir otro, empezar un nuevo ciclo político”, admitió. “Debemos seguir trabajando con la misma actitud, formarnos, respetarnos y tolerarnos, por eso le pido a las mujeres que nos ayuden ya que nos motivan y ordenan”, dijo, ante un cerrado aplauso, de las casi 200 mujeres presentes.

“El método de insfran (por el gobernador) es intolerable: crece en medio del poder y no solo llega a la escuela; su objetivo es que los chicos ingresen, pero para nosotros importa que ingresen y egresen, que trabajen, que sean buenos profesionales, buenas personas, pero que se destaque por eso, y no por ser amigos del poder”, subrayó.

“En una sociedad con tantos acomodos, conseguir un empleo es casi una resignación; pero el que trabaja debe progresar, y el Estado debe estar acompañando y apoyando, no esperar que el gobierno obsequie el guardapolvo y los útiles; hay una Ley de Lemas, a la que llamo cobarde, pero debemos trabajar convencidos de que necesitamos un partido unido, y no solo unido en la foto, sino en la práctica, porque ¿de que sirve estar unidos en una foto si después salimos a la calle y nos peleamos por tonterías?”, reflexionó

“Tenemos que empezar a trabajar porque el formoseño necesita que la oposición sea mas fuerte, ante tanta injusticia; entonces seguimos trabajando en una unidad de partido, en la renovación del partido”, reafirmó.

“Yo quiero renovar la forma de hacer política, es importante que se siga haciendo la política que nos ha dado buenos resultados; cuando hablo de renovar la política, se trata de volver al territorio, ir de casa en casa, escuchar al vecino, saber lo que quiere, esa es la política que dejamos y que debemos retomarla, parar eso hay que tolerar y respetar a los otros partidos”, explicó.

“Somos un frente que quiere la igualdad entre formoseños, el que estudia y progresa y el que trabaja también, por eso es importante que sigamos confiando en este frente; importa no solo la foto sino también como militamos el frente, la convivencia, el respeto, la tolerancia, el entender que el peronista no es enemigo nuestro porque hay peronistas que piensan como nosotros, y tenemos que entender que en los radicales no hay un mal, solo una opinión diferente, y lo peor que nos puede pasar es que nuestros enemigos sean los gildistas”, planteó.

“Quiero pedirles a las mujeres que sigan con esta actitud, con estas ganas, con esta ambición de seguir trabajando todos los días, que nos ayuden a ser ordenados; con las ganas de ustedes, y el respeto que se han ganado en todo este tiempo, lograron mas que los hombres, por eso les pido prolongar nuestro sueño de pelear la intendencia y ganar la gobernación, y para eso debemos ser ordenados, respetuosos, trabajadores y que nos toleremos”, afirmó.