ANALIZAN COMO PAGAR LOS SUELDOS PUBLICOS, EVITANDO LAS AGLOMERACIONES

Como se va a organizar el pago de los sueldos de marzo, teniendo en cuenta el protocolo de seguridad que impuso el virus que circula en gran parte del planeta, parece ser el gran problema que deberá destrabar en lo inmediato el Gobierno provincial, conjuntamente el Banco de Formosa.

“Aún no tenemos definiciones de eso”, respondió, directo y contundente, uno de los gerentes más cercanos a la toma de decisiones claves de la entidad crediticia financiera formoseña, al ser consultado sobre la materia

Admitió, además, que el formato a utilizarse, probablemente, los días 30 y 31 de marzo es materia de análisis que preocupa al banco, tras lo cual se limitó a un silencio absoluto, en concordancia, seguramente, con lo delicado que resulta la cuestión, en un tiempo donde la aglomeración de personas va en contra de los aspectos elementales del protocolo de seguridad.

Los días de pago, se reúne frente a los locales bancarios, una enorme cantidad de empleados provinciales, que solo concibe al billete como medio de compra y pago. Es la que mes a mes se agolpa, con desesperación casi, a hacer esas largas colas, para que el cajero le dé los billetes.

Se trata de una vieja cultura, enquistada en miles de formoseños que mantiene dudas sobre el uso de las tarjetas, en sus diferentes formatos, pese a los frecuentes programas de promociones y beneficios que el banco extiende a sus clientes, buscando disminuir el vetusto arraigo al billete.

Sin embargo, no es un hábito sólo del formoseño. Una reciente encuesta de la Fundación UADES y Voices, determinó que el 82% de los argentinos prefiere el uso del billete antes que la tarjeta para hacer frente a sus responsabilidades financieras.

Este martes, resultó imposible conocer las opiniones de funcionarios del Ministerio de Economía, y, también, de varios sindicalistas vinculados con la actividad pública. No ocurrió lo mismo con el intendente municipal capitalino. “Acá estamos, en cuarentena pero trabajando”, enfatizó Jorge Jofrè, al reaccionar al saludo del periodista que también lo buscó por el tema sueldos.

“Supongo que los sueldos se depositarán en las cuentas y cada uno retirará con su tarjeta”, opinó, dejando ver como medida posible, el uso exclusivo de los cajeros automáticos, y el descanso de los pagadores humanos.

Las autoridades recomiendan evitar aglomeraciones, por lo que el ingreso a muchos locales comerciales permanece restringido a dos o tres personas por vez.

Con esta exigencia, es completamente imposible recrear el método tradicional de pago en Formosa; las largas listas dentro y fuera de los locales bancarios está vez no se realizarán, al igual que frente a los cajeros automáticos ¿Qué queda, entonces? Seguramente, se apelará a una campaña buscando evitar esas colas, y que las familias apelen al uso riguroso de las tarjetas en los lugares de compra. Justo, cuando debuta el aumento de 15% establecido semanas atrás por el Gobierno provincial, para sus empleados.