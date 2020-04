Ràpidas respuestas del Centro de Atención al Vecino tras numerosas consultas e inquietudes   

“Estamos trabajando de manera ardua e intensa, porque en estos tiempos de cuarentena, el CAV no descansa y es el medio para estar más cerca de vecinas y vecinos a través de una comunicación ágil y efectiva, optimizando los recursos de la Municipalidad y acercando más y mejores beneficios”, explicó la funcionaria.

El sistema a través del cual los vecinos acceden a una comunicación rápida y eficiente para realizar reclamos, sugerencias y solicitudes relacionadas con los servicios que se realizan en los distintos barrios, es a través del número 08009999147, de 8 a 13 y de 17 a 20 horas, o bien por medio de correo electrónico al usuario atenció[email protected] .

“Estamos haciendo un trabajo en conjunto con las distintas direcciones del municipio para mantener la ciudad limpia, saludable y ordenada. Los vecinos y vecinas realizan muchas consultas acerca del COVID-19, tanto para informarse acerca de las precauciones que deben tomar, cuáles son los comercios habilitados, cómo tramitar los permisos de circulación y también hacen denuncias con respecto a comercios que no cumplen con la cuarentena o no toman los recaudos necesarios para funcionar”, precisó Fleitas.

Por otra parte, la funcionaria también informó que si bien la Agencia de Recaudación no atiende de manera presencial, los contribuyentes pueden realizar los pagos a través de home banking y recordó que se prorrogó hasta el 30 de abril el plazo para acceder al Pago Anual Anticipado 2020 de los tributos municipales que cuentan con una bonificación de hasta el 35 %.

Para finalizar, destacó que “el objetivo es que las vecinas y vecinos no se muevan de sus hogares y continúen cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio. El Centro de Atención al Vecino está muy comprometido y atento para brindar las correspondientes respuestas a toda la comunidad”.