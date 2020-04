HOY, DE NUEVO, TODOS UNIDOS

Ante esta pandemia que nos afecta a todos por igual, que nos separa, pero que, también, de alguna manera nos iguala y nos une, me invade la nostalgia y vienen a la memoria muchos militantes amigos que nunca abandonaron la mística y el compromiso.

Soy de la gloriosa Juventud Peronista (JP), de los tiempos donde nuestra misión era ir casa por casa, tereré en mano, a escuchar a los compañeros.

Recorríamos los barrios y casa por casa, mirándonos a las caras, explicábamos con fundamentos porqué le teníamos que votar al peronismo. Muchas veces las respuestas eran enojosas, y nos obligaban a redoblar esfuerzos para ganar el voto.

Hoy, no tenemos que ganar el voto, tenemos que ganar esta guerra contra una enfermedad que no conoce límites, ni hace distinciones. Hoy, todos unidos, desde nuestras casas debemos defender a los formoseños, cuidarnos, acompañarnos desde la escucha. Las preguntas diarias son: ¿cómo estás?, ¿necesitas algo?, ¿te puedo ayudar?

Soy de la Juventud Peronista, la de Perón y Evita, la que peleó en Malvinas y la que trajo a Perón, hasta que vinieron los gorilones a querer decirnos que el liberalismo era la salvación. Hoy, más que nunca, levanto la bandera del General y de la Abanderada de los Humildes con el pecho erguido.

Hoy, un peronista se puso a la Argentina en sus hombros y nos va a sacar adelante, no sólo del estancamiento económico social y sanitario en que nos dejaron inmersos los neoliberales, sino a enfrentar la peor catástrofe de la humanidad. Hoy, somos todos argentinos y cuidándonos, y cuidando al que tengo al lado lograremos superar la pandemia. La patria nos convoca a ser unidos y solidarios, como siempre nos exhorta nuestro conductor Gildo Insfrán: “juntos podemos lograrlo”

Quédense tranquilos que saldremos victoriosos de esta pandemia. ¡Hasta la victoria compañeros!

Joselo Ayala