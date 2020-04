EL GOBERNADOR JUJEÑO TAMBIEN DUDÓ DE LAS CIFRAS DE FORMOSA

"El día 13 no va a estar todo bien, ni aún en provincias que tienen cero casos, que no sé cómo les da cero casos", lanzó el mandatario.

El referente radical puso en duda la situación de las únicas tres provincias que hasta el momento no han registrado pacientes con coronavirus: Catamarca, Chubut y Formosa.

Al ser consultado sobre por qué dudaba de la información epidemiológica de esos distritos, el exsenador nacional explicó: "Tenemos submediciones, subregistros, porque no tenemos la capacidad de hacer el testeo universal. El consejo de la OMS (Organización Mundial de la Salud) es testear, testear y testear". Las declaraciones del funcionario jujeño, sobrevinieron pocos días después que el director de Emergencias Médicas de Chaco, Nicolás Ivancovich también pusiera en duda el trabajo del Gobierno provincial formoseño para hallar el virus Conavid-19 en su territorio, al considerar que en la jurisdicción que administra Gildo Insfran no hay casos porque no lo están buscando.

REACCION FORMOSEÑA Ante las declaraciones del jujeño, el ministro de Gobierno de Formosa expresó su malestar y subrayó: "En este momento parece que no tener un caso de coronavirus es un pecado".

"Cuestionan lo que hacemos, realmente molesta. Nos molesta porque para quienes somos creyentes, como es mi caso, agradecemos no tener casos de coronavirus, pero sabemos que vamos a tener casos de coronavirus y para ello tenemos un sistema sanitario preparado", remarcó González.

Según lo indica el Ministerio de Salud de la Nación, Formosa es una de las provincias que todavía no registra casos de coronavirus: el funcionario cercano al gobernador Gildo Insfrán aclaró que sí se realizaron exámenes.

"En Formosa, cuando existe una situación de emergencia, las decisiones son centralizadas. Es necesario entender que tenemos un sistema de salud que tiene una presencia territorial en toda la provincia", explicó González.