LEGISLADOR PROVINCIAL QUIERE QUE GILDO DIGA CUANTO PAGO POR LA ULTIMA COMPRA

El legislador del radicalismo admitió no tener elementos objetivos para desconfiar de un proceso de adquisición millonario de mercaderías, pero “como representante del pueblo, y atendiendo lo ocurrido en las últimas horas en el plano nacional, entiendo que corresponder hacer lo que estoy haciendo, como al Estado provincial cumplir con mi pedido”.

En las últimas horas, se supo que, mediante siete resoluciones, el Ministerio de Desarrollo Social nacional hizo compras millonarias en medio de la pandemia del coronavirus. El punto no fue los precios que pagó. Tan llamativo fue el proceso licitatorio que el propio Estado convalidó precios muy superiores a los que establece en el programa Precios Máximos.

Carbajal dijo que con el actual escenario social, “seguramente el Estado provincial debió salir a aprovisionarse para dar respuestas a los miles de formoseños que sobreviven en la provincia puramente de changas, y que ahora la están pasando muy mal por el brutal estancamiento”.

“Creo que una información detallada y organizada contribuirá favorablemente en un momento tan delicado, donde las noticias no duermen y resultan sumamente cambiantes, pero sobre todo generan un manto de dudas que con una medida sencilla como la que pido puede solucionarse”, apreció.