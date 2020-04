Olivera le pidió a REFSA un “gesto a la altura del esfuerzo” que hace el formoseño

El concejal Fabián Olivera, le reclamó a REFSA un “gesto a la altura del esfuerzo” que están haciendo miles de formoseños, y pidió a las autoridades de la prestataria del servicio de energía eléctrica local que busque una “estrategia para reducir sus facturaciones que, en cientos de casos, se volvieron imposibles de afrontar ante el cese total de muchas actividades”, debido al protocolo de seguridad que impone el coronavirus.

“Debemos valorar la actitud que ha tenido el formoseño y el compromiso del vecino de tomar en serio esto; es la primera vez que lideramos algo positivamente, hasta ahora somos una de las dos provincias que no tiene este virus tan maligno, y que ha causado tantas muertes en el mundo; el vecino está bien, pero no hay que relajarse, hay que hacer un esfuerzo más, esto no terminó”, contextualizó.

“Este encierro implica también un gran impacto económico en miles de hogares formoseños, hay gente que tuvo que dejar de hacer changas, resignando una parte importantísima de sus ingresos mensuales, por eso también estamos organizando almuerzos y meriendas en algunos barrios donde hay necesidades significativas, muchos vecinos han dejado de hacer sus changas y nadie cobra, la Policía es muy rigurosa con la cuarentena y eso es importante no solo para los comerciantes”.

“En las ultimas semanas conviví mucho tiempo con vecinos de los barrios más afectados por este parate, y la llegada de las facturas de la luz generó una nueva frustración, una que tal vez no se merezca esta gente; una familia que habita un módulo, por ejemplo, en el Lisbel Rivira, en promedio debe pagar unos 3.000 pesos. Le pido a la gente de REFSA que se ponga en el corazón de esta gente, que hoy tiene completamente centrada su vida en subsistir, en comer, no puede pensar en otra cosa que no sea el alimento del día”, describió. De la misma forma, contó que con su equipo de trabajo ofrecen raciones de comidas en distintos barrios: «Trabajamos en equipo con el concejal Daniel Caballero, tomamos la posta, esta es una iniciativa de equipo, vimos que los vecinos estaban mal y algo teníamos que hacer, siempre hemos estado en el territorio, nuestro fuerte es el mano a mano, acompañar en los momentos más difíciles, estamos haciendo dos almuerzos por día y dos desayunos por día.

“La situación es complicada, compleja; las escuelas están dando comida a los chicos, ellos la llevan a sus casas, pero como participa el resto del núcleo familiar, son las mismas escuelas las que no dan abasto, porque incrementaron las raciones; entonces hemos tomado esta decisión de ayudar y algo estamos haciendo. Estimamos llegar a 22 almuerzos, es iniciativa de todo el equipo con los militantes sociales que conocen bien la situación y se pusieron bien al frente y nosotros colaboramos de atrás con el concejal Caballero”, subrayó.

En esa línea aseguró que “este no es un momento agradable para hacer política, la gente la está pasando mal, en nuestro caso somos militantes políticos y estamos todo el año, pero no es momento de hacer política, necesitamos la unidad de los formoseños y me llama la atención, la ausencia de muchas personas porque no es momento de hacer política, pero los políticos tienen que estar cuando más se los necesita”, planteó.

Olivera insistió con un escenario lamentable. “En el barrio Lisbel Rivira, se vende arroz suelto, también azúcar, la gente va con 10 pesos y compra 3 pesos de ese producto, por el resto arroz y carcaza de pollo; antes un vecino podía comer con 100 o 200 pesos por día, ahora empezaron a estirar comiendo suelto; ahí la Policía es muy rigurosa porque también hay mucha inseguridad, a los que tienen que salir a hacer changas no los dejan y me llama mucho la atención que el Estado mismo, y muchos políticos brillen por su ausencia en este momento, la gente pide por los políticos, reclaman su presencia en este momento muy complicado”.