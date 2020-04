Varios productores confirmaron deudas y que “por ahora” no abastecerán al programa NUTRIR 

Este medio advirtió en los últimos días, que el Gobierno provincial persistía en su conducta informal para pagar a los productores del norte provincial que le proveen sus cosechas para el armado de las bolsas del programa Nutrir, con el que dice mantener alimentada a la población vulnerable. La revelación puso en marcha, de inmediato, el aparato represivo estatal, y sacó a pasear su reconocida intolerancia para no admitir una realidad que está golpeando con brutalidad a uno de los sectores más empobrecidos, y con menos recursos del territorio formoseño. Como es habitual, usó los medios que controla de diferentes formas, pero también a algunos de sus actores rentados para intentar rechazar la publicación, apelando a la descalificación y a la mentira.

Ante el trascendido, el director titular de la Federación Agraria Argentina, Pánfilo Ayala, se ocupó de la situación, y tras un día de reuniones y averiguaciones, confirmó la versión dada por CuartoPoder.

“Preocupado por las llamadas que vengo recibiendo, desde hace unos días, por parte de pequeños productores, en mi carácter de director titular de Federación Agraria Argentina, con el permiso de circulación pertinente y las precauciones requeridas dentro de la cuarentena por el COBID-19, visité a productores que viven en las colonias de Isla Púen y El Paraíso de Laguna Naineck; lo hice para interiorizarme en forma directa respecto a sus situaciones productivas y la comercialización de sus productos”, describió el dirigente.

“Me comentaron que forman parte de un `consorcio de productores`, y que, varias de sus producciones, venían vendiéndose a través de esta organización a Nutrir, un programa de asistencia social del Estado provincial, y que lo hacían desde hace un tiempo atrás”, agregó.

“Me dijeron que decidieron no entregar más sus productos para el programa Nutrir hasta tanto no les paguen las deudas que tienen con ellos por las ventas de sus productos que data desde hace más de 30 días”, reveló.

El dirigente dijo, asimismo, que los productores le relataron “sus angustias, sus preocupaciones por la cuarentena por el COVID-19 y principalmente por no poder disponer del dinero que hace más de un mes le adeuda, el `consorcio de productores` y que, en algunos casos, suman $30.000: decían que sus familias necesitan imperiosamente el dinero de la venta de sus productos para comprar alimentos, medicamentos y pagar deudas”, describió.

De acuerdo con la versión de Ayala, publicado en su cuenta de Facebook “en el caso del zapallito el `consorcio de productores`, que vende al programa Nutrir, les paga $100 la caja de 20 kilos, ($5 por kilo), un valor similar al que le venían pagando desde el año pasado: les expliqué que un productor de la zona de Riacho He He me había comentado que la semana pasada, Nutrir le pagó $15 por cada kilo del mismo producto”.

El dirigente de FAA, contó, además, que los productores con los que habló le hicieron notar, que “por cada comercialización o pago que se realizó en su momento, nunca recibieron un papel como recibo por parte del responsable del `consorcio de productores` por las ventas de sus productos”.

Ayala cerró su texto, asegurando que la organización que integra desea que “esta situación se resuelva lo antes posible ya que es mucha la angustia y el quebranto que se tiene con el COVID-19, y principalmente por el escenario que genera la falta de dinero a las familias de los pequeños productores”.