Desde el lunes, el Banco Formosa atenderá por turnos, y no alcanzará a todas las operaciones

Serà entre el 13 y 17 de abril, incluirá una lista de especìficos trámites, y de acuerdo con el cronograma ya determinado por del Banco Central de la República Argentina. La medida no alcanza a los jubilados y pensionados, quienes deberán seguir con el calendario vigente. No incluye operaciones por ventanilla; tampoco cambio de cheques.

“Para que podamos atenderte precisamos que antes saques un turno llamando al 0800-777-2262 o 4429200 – opción 4- para el día que te corresponda”, invitó la entidad crediticia, a través de su página oficial. Los interesados deberán atenerse a este esquema para gestionar los turnos: LUNES, 0 y 1; MARTES, 2 y 3; MIÉRCOLES, 4 y 5; JUEVES 6 y 7; y VIERNES, 8 y 9

Una vez obtenido el turno, el cliente recibirá un comprobante en PDF que le servirá para circular en la vía pública y que deberá presentar en la sucursal bancaria que, además, atender dos horas más que lo habitual.

Los jubilados y pensionados, no necesitan sacar un turno; ellos sólo deberán seguir el cronograma de pagos de ANSES ya definido.

Entre las operaciones permitidas están estas: consultas y gestiones generales sobre cuentas y tarjetas de crédito; alta, baja y renovación de plazo fijo que no requiera intervención de caja; préstamos personales y adelantos de sueldo; venta de cheques, cesiones y préstamos comerciales; compra y venta de moneda extranjera con depósito en cuenta AC u$s; préstamos; transferencias de alto valor; pedido y retiro de chequeras; acceso a caja de seguridad; solicitudes de alta, baja y modificación de BEE.

El formato que arranca el lunes no incluye operaciones por ventanilla, se informó.

Sin embargo, las operatorias que se vienen efectuando por teléfono o Home Banking, no serán modificadas. Los reclamos de tarjetas deben gestionarse siguiendo estas alternativas: VISA (visa home o 0810- 666-3400); y CABAL (envío por mail del resumen de cuenta y aclarando del consumo cuestionado)