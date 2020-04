Mario Arce pidió a Insfran una rápida asistencia financiera al comercio y a los municipios

El diputado nacional, recomendó al Gobierno provincial la aplicación urgente de políticas para oxigenar al sector privado y a las comunas, al considerar que "con la plata que manda Nación, el gobernador formoseño no tendrá "excusas para no tomar medidas paliativas" en auxilio de esos sectores.

“En el marco del Programa Nacional para la Emergencia Financiera Provincial, Nación se comprometió a girar a las jurisdicciones provinciales la suma total de 120 mil millones de pesos con el objetivo de hacer frente a la pandemia”, planteó el legislador de Formosa al contextualizar el tema.

“En ese concepto Formosa va a recibir una primera cuota de 720 millones de pesos, monto que surge de los criterios de coparticipación nacional según el decreto 352/20, pero dicho instrumento no aclara como serán distribuidos esos fondos, dando lugar a posibles arbitrariedades y falta de transparencia por parte de la del Gobierno provincial", consideró.

SALUD

El parlamentario radical consideró fundamental “priorizar los recursos para garantizar el funcionamiento del sistema de salud en cuanto a personal, insumos (barbijos quirúrgicos, antiparras camisolín, hidro repelentes, guantes, etcétera) y toda la aparatología y equipos que ayuden a estar mejor preparados para la prevención y atención de los posibles casos de coronavirus y de dengue que está convirtiéndose en un grave problema para Formosa".

COMERCIO

A su vez sugirió al Estado provincial no dejar de lado la economía y generar un fondo para subsidiar a los comercios que están paralizados por efecto de la cuarentena. "Las Pymes y demás comercios de la ciudad y de las localidades del interior son las más perjudicadas por las medidas de aislamiento obligatorio, la falta de ingresos está golpeando fuertemente en el pago de salarios y otros compromisos como alquiler, impuestos y servicios", advirtió.

Y agregó: "El principal sector privado de Formosa es el comercio que da trabajo cientos de familias, y que hoy lo está pasando muy mal, ya que no está siendo alcanzado por medidas nacionales que, por otra parte, no son de fácil acceso como el Ingreso Familiar de Emergencia, los créditos a tasa baja, ni tampoco por el Programa de Asistencia del Trabajo y la Producción (ATP) que recién se está poniendo en funcionamiento aunque sin concreción”, explicó.

"Por su parte la provincia, no ha tomado medidas que beneficien al sector privado y cada día que pasa, comerciantes manifiestan su desesperación por la situación caótica de no poder trabajar para cubrir sus necesidades básicas", reprochó.

MUNICIPIOS

En referencia a los municipios, Arce evaluó que “más allá del sometimiento de los intendentes, las arcas están asfixiadas y reclaman por lo bajo la urgente asistencia financiera de la Provincia para hacer frente a las demandas que enfrentan por la caída abrupta de la recaudación tanto propia como la que proviene de la coparticipación provincial".

“En términos generales, el decreto 352/20 crea un Programa de Asistencia a las Provincias, pero no incluye a los municipios y comisiones de fomento en el reparto, quedando a discreción de los ejecutivos provinciales la forma en que se van a gastar esos recursos”, cuestionó el legislador.

Y añadió: "Por ello es importante que los recursos sean además distribuidos a las jurisdicciones locales, teniendo en cuenta criterios que establece la ley 766 (modificada por la 1275/98) de coparticipación provincial".

Por último, el diputado consideró que “en momentos de crisis como el actual, es fundamental que los recursos se optimicen para garantizar el servicio de la salud en nuestra provincia, ayudar a los comerciantes que se ven privados de generar ingresos y que se cumpla con la federalización de recursos a los municipios de manera transparente”.