FORMOSA, COMO SIN CUARENTENA

Tamaña actividad tuvo su correlato en las calles y en los paseos públicos, donde el tránsito de los ciudadanos fue tan constante como un día cualquiera. La situación sorprendió a las autoridades provinciales, que venían mostrándose satisfechas ante el cumplimiento del encierro obligado.

“El trabajo coordinado que estamos llevando adelante por el Gobierno de Formosa está dando buenos resultado. Necesitamos afianzarlo para mantener a nuestra provincia libre de COVID-19 el mayor tiempo posible”, dijo el ministro de Gobierno Jorge González, al abordar el tema, durante la conferencia de prensa del mediodía. “De cada uno de nosotros depende el cuidado de toda nuestra comunidad; no bajemos los brazos, más unidos y firmes que nunca”, desafió, como no asumiendo responsabilidades ante la reacción de la gente que, claramente, mostró más preocupación por sus compromisos financieros antes que por la seguridad sanitaria.

La ciudad también se mostró con decenas de policías con barbijos, patrullando las calles y observando el comportamiento social en los lugares más concurridos. Mientras, muchos vecinos aseguraron que en los barrios la presencia de efectivos era nula o mínima.

En relación a la operatoria habilitada para entidades financieras y de crédito, el propio gobierno local recordó la Comunicación “A” 6958 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), puntualizando que esos locales podrán operar para la atención del público del 13 al 17 de abril, únicamente mediante la obtención de turnos previos que deberán brindar vía electrónica o por medio no presencial a sus clientes con indicación de día y hora para la atención. Sin embargo, esta medida se cumplió muy a medias: los locales se habilitaron, pero la atención fue directa.

“la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario y la Policía de la provincia están trabajando para desconcentrar este tipo de aglomeración de personas, porque las entidades deben ajustar su trabajo a lo establecido por el Banco Central de la República Argentina, estableciendo la atención para personas vía turno previo”, deslizó González.

“Se está notificando a cada uno de estas entidades que abrieron sus puertas, no para atención al público sino operatoria de cobro de cuotas debidas, que ordenen este trabajo, sino serán responsables de las sanciones que les competirán”, advirtió el ministro, de lo que se infiere que el ritmo social del lunes se modificará completamente el martes