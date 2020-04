OLIVERA LE PIDIO AL GOBIERNO QUE “CONTROLE, PERO QUE NO PERSIGA AL COMERCIO LOCAL”

“En las ultimas horas mantuve intensas y numerosas charlas con comerciantes de la ciudad, y pude notar el altísimo grado de preocupación, sorpresa y malestar en todos ellos por lo que consideran una campaña de persecución encabezada por el subsecretario Pérez”, advirtió.

“Que en este momento salgan a pedir a los comerciantes una caja registradora, matafuegos de determinadas características, específicas condiciones edilicias, es una barbaridad; no lo digo porque estoy en contra de la normativa, sino porque es inadmisible no tener en cuenta el contexto que nos rodea”, apreció.

“El gobierno miente cuando dice que le preocupa la gente, porque si así fuera su esfuerzo se centraría en una ayuda concreta a todos los sectores, atendiendo el escenario tan especial que nos afecta con el coronavirus ¿Qué sentido tiene hoy verificar si el pequeño comerciante de un barrio tiene o no la caja registradora para formalizar sus operaciones de venta?”, planteó.

“Estoy de acuerdo con redoblar el esfuerzo buscando mercadería vencida, y el celo con la cuestión higiénica, apuntando a la protección sanitaria, pero de ahí a todo lo demás hay un salto tan grande como absurdo”, reprochó.

“Algunos creen que la gran mayoría tiene sus alacenas llenas de mercadería para armar la comida del día, por lo que se limitan a implementar medidas ridículas, y que no se condicen con las extraordinarias restricciones que existen para trabajar y conseguir dinero”, sostuvo.

“¿Qué hace el intendente Jofrè ante este estado de cosas?, ¿no se enteró que le pusieron un intendente paralelo, que le invade la jurisdicción con total liviandad, mientras el, que fue elegido por los formoseños, hace la plancha, mira hacia otro lado como si nada pasa?”, interrogó, con vehemencia.

“En la ciudad, hay un alto numero de comerciantes, constituidos a partir de un pequeño proyecto familiar, y que para amar el local consiguieron algunos favores del funcionario de turno a la hora de reunir los requisitos formales; a ellos, casi desde siempre, se los comprendió, en lo que para muchos era parte de la visión peronista que privilegiaba la necesidad social por encima de algunas exigencias”, reflexionó.

“El peronismo sigue gobernando en la ciudad y en la provincia, pero parece que algunos administran con una visión menos tradicional, y más capitalista o de derecha, aunque para mí, esta tremenda persecución forma parte de la vieja interna en el partido gobernante”, agregó.

“En el medio, de nuevo y como ha sido histórico en el peronismo, quienes pagan los platos rotos son los vecinos que la están pasando muy mal, y, muchos de ellos, viven angustiados porque no le pueden poner un plato de comida a su mujer y a sus hijos”, embistió.