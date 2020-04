LA DIPUTADA ANDRAUS TAMBIÈN RECLAMO QUE SE NORMALICE EL SERVICIO DE JUSTICIA

La diputada provincial, Silvia Alejandra Andraus coincidiò con la posición asumida por numerosos abogados del foro y el radicalismo, quienes, en los últimos días, pidieron que las actividades judiciales vuelvan a la normalidad, solicitó a las autoridades judiciales que consideren los efectos de la medida, y les sugirió que se adapten a los medios tecnológicos existentes para regularizar el servicio.

“Ante la mora preexistente en muchos fueros el aislamiento social, preventivo y obligatorio traerá no solo un colapso para la Justicia al momento de retomar actividades normalmente, lo cual se ve muy lejano, sino también la violación de derechos constitucionales, tanto para los justiciables, que están pasando por situaciones extremas y desesperantes como la pérdida de trabajo, cobro de alimentos, etc. como para muchos de los colegas, que trabajan de manera exclusiva de la profesión, día a día”, planteó.

Para Andraus, “se deben arbitrar los medios y trabajar de manera electrónica adaptándose a la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Es vital que se la considere servicio esencial y se ponga en funcionamiento lo antes posible”, argumento.

“Hay muchas provincias, con casos de COVID-19, que están avanzando sobre la cuestión incursionando en plataformas digitales para la toma de audiencias, notificaciones mediante correo electrónico, mediaciones y conciliaciones a distancia”, AGREGÒ.

“La incorporación de nuevas excepciones debe ser eficaz, no se sabe con exactitud aspectos de la enfermedad menos aún hasta cuando está situación se prolongará; debemos tomar el desafío y adaptarnos, llevando adelante la transformación tecnológica que está situación nos demanda”, sostuvo.