Mario Arce sugirió adecuar los medios tecnológicos para que los poderes reanuden sus actividades

En Facebook, el diputado nacional, Mario Arce se mostró “a favor de que los poderes funcionen”, cuando, a través de distintos argumentos, pidió que se normalice la operatividad judicial de Formosa, y el retorno de las actividades legislativas del cuerpo que integra.

“Pasado más de un mes del receso extraordinario y teniendo en cuenta que a la fecha Formosa no registra casos positivos de COVID19, como abogado matriculado que durante más de 10 años ejercí la profesión, quiero expresar mi acompañamiento al planteo de muchísimos colegas para que se restablezca gradualmente el servicio de Justicia”, planteó el parlamentario que pasa la cuarentena en su ciudad.

“Sé perfectamente lo que es patear la calle, y más cuando uno recién comienza que no tiene espalda para aguantar una inactividad judicial tan prolongada, sumado a que la mayoría no cuenta con ingreso fijo, obra social, ni ayuda estatal”, admitió.

“Los trabajadores judiciales también en esto cumplen un rol fundamental, y se les debe garantizar las medidas necesarias para que puedan trabajar y desarrollar sus actividades en las mejores condiciones posibles, a través de protocolos tal como lo hacen otras actividades consideradas esenciales (ej. bancos)”, opinó.

“En este escenario no debemos olvidar al ciudadano común que se ve afectado por esta situación, al no poder acceder a un servicio público que resuelve sus conflictos y que busca justicia en el marco de un Estado de Derecho”, reflexionó Arce.

“No debemos tomar esto como una puja de intereses, ni echar culpas ante un evento de fuerza mayor que no tiene precedentes, pero debemos armonizar y adecuar el servicio judicial a las nuevas formas de trabajo que impliquen organización para evitar la aglomeración presencial resguardando, la salud de todas las partes”, definió. Pero también “sacando el mayor provecho a las herramientas tecnológicas que faciliten la presentación de escritos, la movilidad de expedientes, el dictado de sentencias, y lo relacionado con el cobro de honorarios que representa un ingreso vital para los litigantes por su naturaleza alimentaria”.

Por otro lado, y yendo al plano nacional, respecto al Poder Legislativo que le toca integrar circunstancialmente, Arce consideró que el cuerpo “también debe sumarse para cumplir con sus funciones naturales como sesionar y controlar todos los actos que viene realizando el Ejecutivo. De hecho, en todo este tiempo el Bloque de la UCR presentó mas de 200 proyectos, y ha elevado hace semanas un pedido al presidente de la Cámara para que convoque en forma urgente a sesionar garantizando los mismos puntos expresados para el Poder Judicial, no teniendo respuestas hasta el momento”, agregó.

Y definió: “Hay que buscar la formas para restablecer la actividad de los poderes ya que esta situación es insostenible y nos debe obligar a reinventarnos”.