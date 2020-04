CARBAJAL PIDE QUE SE ELIMINEN LAS FACTURACIONES DE REFSA

“En los últimos días, no paran de llegarme comentarios y fotos de las facturas de luz en distintos puntos de la geografía provincial; los montos, en muchos casos, son muy altos e impagables para varias familias”, planteó el legislador de la UCR, Ricardo Carbajal

“Es un hecho que se viene repitiendo, aunque hoy golpea con otra dimensión, sobre todos entre quienes dependen de la changa o la tarea informal para llegar a fin de mes; es la gente más golpeada por la cuarentena; no sale a trabajar, entonces su familia no tiene la moneda para el día a día, su vida se volvió una miseria, y sus necesidades mas elementales no pueden ser satisfechas”, añadió.

“En los últimos años, este Gobierno provincial se dedicó a criticar con extrema dureza la política nacional en materia de energía eléctrica, poniendo énfasis en el precio de la luz, de la que acusaba a una supuesta política neoliberal”, amplió.

“En casi 5 meses de administración nacional y popular, nadie le recriminó al presidente o a Insfran la continuidad de este escenario; la respuesta es sencilla: REFSA es la empresa formoseña más rendidora, tal vez la mas beneficiada con esa política neoliberal macrista, que sigue igual aun con nuevos vientos. Y los aportantes somos todos los formoseños”, reprochó.

“Hay miles de comprovincianos que la están pasando muy mal, deben priorizar el alimento de la familia; no veo un atisbo de reacción oficial ante semejante realidad. Entonces creo que se justifica un recorte o la eliminación de las facturas en esta etapa de cuarentena”, reafirmó.

“Y el cierre del EROSP parece que viene en el mismo sentido; no se le puede pedir a estos sectores que armen sus reclamos por internet, ya que es el único medio que dispuso el ente constitucional para defender a los vecinos, para plantear sus quejas”, consideró Carbajal.

“Estas oficinas hoy deben estar más abiertas que nunca, y sus funcionarios arbitrando los medios para que los planteos se realicen abiertamente, en un ambiente democrático, como corresponde”, apreció.