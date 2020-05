Comerciantes de El Colorado pronostican un futuro incierto y piden más ayuda oficial para resistir 

La posición de la entidad gremial, surgió tras el análisis que sus socios hicieran de la prórroga de la cuarentena, para la cual valoraron, principalmente, la ausencia viral y la baja densidad poblacional, argumentos sobre los que recostaron los planteos.

“La cuarentena, está claro, es una herramienta que ha ayudado a controlar la pandemia por COVID-19, pero no puede ignorarse que también es amarga y difícil de sobrellevar por sus múltiples efectos colaterales y con secuelas dramáticas en el plano económico y también en lo psicológico y social”, apreció la entidad en un documento titulado “Situación de las empresas coloradenses”.

“Una sociedad ha debido resignarse al encierro y, en aras de salvar su salud, tuvo que resignar su libertad, su trabajo, sus proyectos y sus formas de ganarse la vida; no hay reuniones sociales, no hay bares, no hay cines, no hay casino; no hay clases en los colegios”, recordó.

CUADRO DE SITUACIÓN

“Muchas actividades aun exceptuadas de cerrar mermaron considerablemente sus ventas; no se puede viajar. Muchos empleados públicos no están trabajando y entonces tampoco tienen gastos extras fuera de casa. Tampoco funcionan los hoteles, quinielas, gimnasios, peluquerías, boutiques, regalerías, jugueterías solo por nombrar algunos rubros. La ciudad se para a las 20, los comerciantes tienen dificultades en la reposición de su mercadería”, amplió.

Al reflexionar sobre el impacto del prolongado aislamiento social, replicaron un reciente documento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reflejando “

la urgente necesidad de seguir contando con el acompañamiento de medidas que ayuden a paliar la crisis desmedida que esta pandemia causa sobre el sector Pyme”.

MEDIDAS INSUFICIENTES

“Si bien el Gobierno nacional adoptó algunas medidas económicas para morigerar la crisis, consideramos que son difíciles de acceder e insuficientes, pero la agonía continuará. Ahora, con la prórroga de la cuarentena, las pymes necesitan más que antes apoyo y medidas diferenciales, atentos al impacto del entramado social que implica el sostén de las micro, pequeñas y medianas empresas, fuentes de empleo y sostén económico de numerosas familias coloradenses”, reflexionò la entidad gremial empresarial que nuclea al sector comercio, industria, producción y profesionales de El Colorado.

“El aislamiento social, preventivo y obligatorio producirá cambios todavía impensados, y sin poder dimensionar en todos los órdenes de la estructura social, política, gremial empresaria, sindical y de la sociedad toda, mientras se prorroga también la incertidumbre y no se sabe cuándo se regresará al normal funcionamiento de las actividades, la cadena de pagos se rompió, el dólar blue se disparó, de $84.75 hasta tocar los $120, y con esto un desmedido aumento de insumos y falta de precios de referencia”, consideró.

“El peso de la masa salarial en una pyme representa en promedio el 37,7% de su estructura de costos, con mucho mayor impacto que en las grandes empresas. Es por eso que desde CAME se reclama el 100% de subsidio de los salarios para empresas de hasta 40 empleados”, agregó.

“Para las MyPYMES el pago del costo del alquiler de un local, sin poder abrir las persianas, lo lleva directo a la quiebra. Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a las cero horas del pasado viernes 20 de marzo, dejó en jaque a un sinfín de rubros y actividades que incluso al día de hoy siguen en la misma situación, sin poder retomar sus actividades comerciales”, reafirmó.

“Sólo en marzo, por el inicio de la cuarentena, las ventas en supermercados subieron 23%, mientras que en los comercios pymes las pérdidas ascienden los $120.000 millones, con rubros terriblemente afectados, como kioscos y librerías, ligados a la actividad educativa, tiendas de cotillón y regalos, indumentaria, calzado, bares, restaurantes, clubes, decoración, joyería, jugueterías, electrónica, mueblerías, peluquerías, los relacionados con eventos, y turismo (que al menos necesitarán más de un año para que comiencen a reactivarse”, estimó.

SOLO CAÍDAS

Sin abandonar el tono crítico, recordó que “las economías regionales dejaron de recaudar sólo por la cuarentena en Semana Santa unos $14.800 millones (entre turistas y excursionistas); en tanto los trabajadores cuentapropistas monotributistas y autónomos merecen un capítulo aparte, con una gran necesidad de apoyo para sobrevivir mes a mes”.

“Hoy la mayoría no tiene ahorros, ni liquidez ni ingresos para pagar sus obligaciones cotidianas. La cantidad de cheques rechazados sigue siendo el termómetro que indica que la cadena de pago está rota. Luego de la apertura del clearing se triplicò la cantidad de cheques sin fondos, lo que generó un descontrol de alrededor de $80.000 millones. Es que, según estimaciones, el stock de cheques diferidos negociados por las PyMES en poder de los bancos asciende a los $220.000 millones, de los cuales entre el 35 y 40% vencen en abril. A lo dicho, se suman los valores en cartera que no fueron depositados y las facturas emitidas que deberían haber sido cobradas en este período”, redondeó.

“En síntesis, todos los sectores están en jaque, mientras que el sistema financiero especula con los tiempos, la desesperación y la negativa -con insólitos requisitos- para entregar asistencia financiera”, recriminò.

“Las empresas necesitamos un mínimo de estabilidad; determinaciones concretas, aplicables en la práctica, que perduren por un lapso de tiempo establecido, adaptables a las particularidades de cada sector, consensuadas y que apoyen la ardua labor del sector privado, que día a día aporta con sus impuestos para el sostén del Estado, permitiendo su desarrollo y crecimiento para beneficio de toda la sociedad”, planteó.

Para la cámara coloradense “la prórroga de la cuarentena, y siendo Formosa y la ciudad de El colorado zonas sin circulación viral y con baja densidad poblacional, debería estar acompañada de inmediatas, nuevas y amplias medidas de sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas, movilizadoras del 70% del empleo privado del país”.