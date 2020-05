CARBAJAL LE PIDIO COHERENCIA A GILDO CON LA LUZ Y LE AVISO QUE MACRI YA NO GOBIERNA

El jefe de la bancada opositora en la Cámara de Diputados provincial, Ricardo Carbajal volvió a ocuparse del precio de la luz en Formosa, y cargó contra Edgard Pérez, identificado como responsable de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario porque “no hace más que integrarse al grupo de repetidores del viejo, mentiroso y mañoso discurso de este gobierno”.

“Esta gente aun cree que el formoseño le cree cuando intentan responsabilizar a otros del precio de la energía; está claro que no REFSA no forma precio, pero también es cierto que el beneficio que esta empresa recibe por llevar la luz a los hogares es muy abultado. La diferencia es varias veces millonaria, por eso jamás quisieron informar estos números, mientras se llenó de nuevos empleados, a los que equipó adecuadamente, e incorporó decenas de vehículos”, acotó.

“¿Recuerdan cuando Insfran decía que la luz estaba dolarizada y que los amigos del presidente Macri, tienen la concesión en la generación de energía en el país y son quienes ponen los precios que hoy tenemos que pagar?”, interrogó, como prólogo a su respuesta: “El peronista Alberto Fernández es el nuevo presidente, y al frente de la Secretaria de Energía está un tal Sergio Lanziani; ambos nada tienen que ver con Macri; sin embargo nada cambió”, reafirmó, dándole un tono irónico a sus declaraciones.

“A esta administración que tanto le gusta hablar de proteccionismo y justicia social, ¿por qué no rebaja el porcentaje de beneficio? o, directamente, que asuma por un par de meses los costos del servicio”, insistió.

“Es una burla la de este señor Pérez cuando sale en defensa de su gobierno planteando que o hubo aumento de REFSA, y que estamos pagando lo que consumimos en el verano. Hace tiempo nadie le cree a esta gente; los medidores están acelerados, el formoseño lo sabe, por eso cree que se le cobra lo que REFSA quiere”, advirtió.

“Claro el obsequio ahora es decir que por el coronavirus no se interrumpe el servicio; sin embargo, todos sabemos que sólo se trata de juntar la deuda que en alguno momento habrá que pagarla”, sostuvo Carbajal.

“Sería bueno que el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) atienda directamente a la gente, porque eso de cerrar sus puestas para que los reclamos se hagan vía web es una burla, más allá de la línea oficialista de este organismo de la Constitución”, consideró.

“La energía eléctrica es un enorme negocio para unos pocos, y sus fondos forman parte de una caja negra administrada por la mesa chica que lidera Gildo; sus principales aportantes somos los formoseños, presos de un modelo de exclusión que gobierna para unos pocos, mientras el resto no para de empobrecerse”, embistió.

“Este muchacho Pérez es el nuevo actor político puesto por el gobierno para poner mano dura con los comerciantes en el peor momento financiero del sector; pero sólo recoge impopularidad y rechazo, porque una cosa es el control y, otra, muy distinta, la persecución”, consideró.