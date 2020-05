Alertan sobre los peligros de una playa de carga y descarga en pleno centro de la ciudad

“Este tipo de lugares debe estar en los límites del ejido urbano, e incluso fuera de el para que el transporte de cargas generales no ingrese a la ciudad”, explicó el legislador radical.

Debido a la pandemia del coronavirus, desde el 24 de abril, al llegar al acceso a la ciudad, los camiones que transportan mercaderías son escoltados por la Policía a través de un corredor sanitario por la avenida Napoleón Uriburu hasta el playón ubicado detrás del Paseo Ferroviario. Antes los repartos eran hechos directamente a los distintos comercios de la capital.

“Un equipo con 30 toneladas y que supera los 20 metros representa un enorme peligro dentro de la ciudad; del mismo modo, tremendo peso puede romper el pavimento; sin embargo, nuestro horizonte debe ser la seguridad”, advirtió.

“Los camiones no sólo ingresan en los horarios normados, sino que lo hacen en cualquier momento; yo mismo pude constatarlo hace pocos días estando en el lugar, cuando siendo las 10 ingresaban dos equipos pesados a dejar su cargamento”, recriminó.

Para Caballero, “el lugar no es el apropiado, ya que, si bien está dentro del ejido, los camiones deben transponer toda la ciudad para llegar a la playa, que, por otra parte, no está preparada porque no tiene auto elevadores para carga o descarga de los productos que en la mayoría de los casos vienen sobre pallets”, reparó. “Es cierto que estos equipos incrementan los costos, pero la variación no supera al 1 por ciento”, dijo.

“Un camión traba todo el tránsito, en una ciudad inundada de motocicletas, y pequeños autos y con semáforos muy cerca unos de otros. Pero, y esto está determinado, la posibilidad de accidentes con vehículos tan pesados y largos es concreta”, alertó.

“Tenemos que cuidar el erario público; al Municipio le cuesta mucho reponer un pavimento roto; tenemos que apuntar a un transito más seguro y ordenado”, invitó.

“Creo que esta playa debería estar en Villa del Carmen, en un lugar abierto y de rápido acceso, y que su funcionamiento no represente un peligro para los vehículos ni para las personas; también debe contar con las dársenas adecuadas para mantener una sistematización que le otorgue rapidez a la carga y descarga”, consideró.

“La elección y puesta en funcionamiento de este playón es una nueva muestra de la informalidad y de la improvisación con que se maneja la administración municipal”, recriminó Caballero.