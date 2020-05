Insfran reacciona con indiferencia ante el desesperado pedido de comerciantes y políticos

El aislamiento social, preventivo y obligatorio que se instalara en todo el país el 20 de marzo, como parte de un protocolo de seguridad ante la propagación del coronavirus es una medida excepcional que el Gobierno nacional adoptó en un contexto crítico para proteger la salud pública, disponiendo que los ciudadanos permanezcan en sus domicilios habituales, y que se abstengan

de concurrir a sus lugares de trabajo y de circular por rutas, vías y espacios públicos. Solo permitió desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. La medida, también suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas.

Al cabo de casi 40 días, el tremendo escenario instaló dos realidades tan diferentes como brutales: Formosa es una de las dos únicas provincias sin contagiados por este mal, pero, al igual que las demás jurisdicciones, su economía está siendo muy afectada por el cierre generalizado del comercio, y el encierro obligado de los pobladores.

En las últimas horas, el concejal Fabián Olivera consideró “calamitosa la caída de las actividades económicas” y sugirió a las autoridades provinciales un “urgente plan de recuperación, basado en una reactivación ordenada, controlada y metódica”. “No veo porque no pueden abrir los negocios que venden motos, o las peluquerías y los lavaderos”, dijo al ejemplificar su mirada.

La postura pública del legislador municipal de la UCR actuó como un gigante movilizador del reclamo publico de comerciantes, empresarios y algunos políticos, quienes coincidieron con el edil en el cuadro que trazara sobre el escenario económico formoseño. Este lunes, las radios canalizaron decenas de declaraciones de principalísimos actores del sector privado, quienes expusieron la dureza del momento en medio de crudos testimonios.

Del otro lado, el bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, estimulado por la movida mediática de Olivera le envió una nota al gobernador Insfran, manifestando su “preocupación por la extensión del aislamiento social obligatorio” y admitiendo que “pretende una flexibilización administrada de la cuarentena”.

“Se debería a la brevedad, retomar la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, emprendimientos gastronómicos, bares, restoranes, actividades alcanzadas por el cuentapropismo, profesionales, comerciales de variada índole para las cuales deberán establecerse protocolos para cada actividad en particular”, consideró la bancada opositora, entre muchas otras medidas.

GENERALIZADA CAÍDA

Al igual que sucedió en el sector de los vehículos, el inicio de la cuarentena y el cierre de los registros del automotor hizo que abril haya tenido el registro más bajo de la historia de la actividad.

Según la cámara del sector, ACARA, el acumulado del primer cuatrimestre del año arrojó 71.720 unidades, cerca de la mitad que el registro del mismo período de 2019, cuando habían sido patentadas 137.082 motos.

En este marco, el director institucional de ACARA, Carlos evaluó: “La actividad durante abril ha sido nula, con lo cual este pequeño caudal de operaciones corresponde al efecto arrastre de lo generado en los primeros días de marzo, y no es para sacar grandes conclusiones”.

CADENA DE PAGOS

Un conjunto de cámaras de pequeñas y medianas empresas de distintas actividades productivas y comerciales pidieron a los bancos privados y públicos que instrumenten mecanismos financieros para evitar que la coyuntura por el aislamiento social obligatorio corte la cadena de pagos.

Más de 80 cámaras que agrupan a pymes firmaron un documento en el que solicitan a los bancos medidas para “superar de la mejor y más rápida manera los efectos de la inactividad” económica por el coronavirus Covid-19.

Aseguraron que “el stock de cheques diferidos negociados por esas empresas en poder de los bancos ronda los $ 220.000 millones, de los cuales entre 35 y 40% vence en abril, es decir durante y post cuarentena obligatoria”.

PYMES EN EL FONDO

Las ventas minoristas pymes cayeron en abril un 57,6 por ciento, respecto del mismo mes de 2019, como consecuencia de la cuarentena obligatoria que de a poco se flexibilizó algo, según un relevamiento dado a conocer este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El brusco descenso incluye tanto la modalidad online como en locales físicos y mientras los rubros esenciales bajaron 31% anual, el resto tuvo una caída promedio de 75%.

Asimismo, el 94,5% de los comercios pymes relevados tuvieron declives en sus ventas y no cubrieron sus costos operativos, según precisó la CAME.

“Mientras los rubros esenciales (Alimentos y Bebidas, Farmacias, y Ferreterías) disminuyeron 31% anual, los que permanecieron en cuarentena tuvieron una baja promedio de 75%. Incluso si al resto se le quita Neumáticos y repuestos (-63,1%) y Librerías y Jugueterías (-67,6%) donde se observaron más locales abiertos, el desplome de los demás fue de 80% anual”, precisó la entidad.

La medición de CAME se hizo en base a 1.100 comercios de todo el país relevados entre el miércoles 29 de abril y el sábado 2 de mayo por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, Gran Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires.

“Las ventas volvieron a estar marcadas por la restricción de circulación de gente que generó la cuarentena. Si bien con el correr del mes se fueron flexibilizando rubros, sobre todo en la modalidad online, no alcanzó para amortiguar el drástico derrumbe”, indicó la entidad