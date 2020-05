EL MINISTRO GILDO INSFRAN

El gobernador cumplió. O está cumpliendo. Hace casi diez días, cuando anunció el alejamiento de Decima del Ministerio de Desarrollo Humano, adelantó que el mismo iba a conducir el área, en un aviso lleno de simbolismos políticos. Una especie de “ándate tranquilo que yo te cuido el sillón”. Y, parece que no demoró nada en efectivizar la promesa, aunque no para de desmoronarse la cercana relación entre ambos, del mismo modo que aumenta la posibilidad del alejamiento definitivo del médico.

Este miércoles, personal del Hospital Central fue convocado al Ministerio de Desarrollo Humano, exclusivamente para tratar todo lo referente a insumos. Al ingresar al despacho del ministro, el grupo retrocedió, casi naturalmente, al encontrarse con el propio Gildo Insfran, reemplazando a Décima.

“Gildo le dictaba algo y Crocci escribía. El escritorio estaba lleno de papeles y carpetas; se nota que estaban hace rato leyendo todo, y en el momento que llegamos sacaban conclusiones por escrito”, dijo una enfermera que tomó parte del particular encuentro.

“Aparentemente, el gobernador quería saber que equipos se adquirieron con el dinero que el expresidente Mauricio Macri envío en marzo de 2019, destinados a hospitales de Formosa”, reveló el mismo informante. “Aseveran qué se gastaron menos de 200.000 dólares para la compra de tecnología médica, de un total de casi 3 millones de la misma moneda”, amplió.

Esta conducta de Insfran, sumada a la ola de auditorías y de cesantías en la estructura del Ministerio de Desarrollo Humano, permiten conjeturar que la salida de Decima se produjo por una razón que poco o nada tiene que ver con su cuadro sanitario o algunos cruces con funcionarios de otras áreas por el manejo de la pandemia en la provincia.

A esta hora, el gobernador ya debe tener armado un cuadro claro de situación, para entender el origen de las permanentes criticas que venía recibiendo del servicio de salud pública, como también del estado financiero y presupuestario, estimado en sumas varias veces millonarias.