LUNA CONSIDERÒ QUE INSFRAN TIENE "UNA DEUDA GRANDE CON LA HISTORIA FORMOSEÑA"

“Considero que el gobernador está ante una oportunidad histórica, la de demostrarle a los formoseños que le interesa realmente la transparencia y que está dispuesto a no proteger a funcionarios corruptos, ni a actos delictivos dentro de su administración”, planteó le legisladora radical, Noelia Luna.

“Realmente me conmovió saber que se están auditando estos sectores, pero el compromiso del gobernante debe ser que el pueblo se entere de los resultados; està ante una oportunidad enorme con la historia formoseña", apreciò.

“El COVID19 trajo, aparte de mucha incertidumbre, las herramientas que por años fueron usadas en vano en diversas denuncias de parte de muchos legisladores, entre ellos esta humilde diputada provincial”, recordó.

“En repetidas ocasiones denuncié, de varias maneras, los manejos complicados del dinero público por parte de distintos personajes de la administración provincial”, dijo.

“Hoy, los anuncios de supuestas licencias, con el gobernador cumpliendo funciones de jefe del Ejecutivo y, a su vez, respondiendo como ministro ante el jefe de Gabinete, sólo me genera muchos interrogantes, mientras sigue usando el silencio como respuesta”, recriminó.

“La sorpresa, de repente, es la posible malversación de fondos en organismos que dependen directamente del Ministerio de Desarrollo Humano; hoy están auditando al IASEP, a la misma cartera y al Hospital de Alta Complejidad, mientras, como sociedad nos dejamos llevar por el sentimiento de sorpresa, cuando estos manejos de escritorio, casi comparables con el `escándalo Watergate`, fueron denunciados incontables veces, e incluso hasta en medios nacionales. Pero por esas cuestiones de `la magia y el silencio`, la sorpresa nunca llego y las investigaciones tampoco”, ironizó.

“Nuevamente estamos al frente de una endeble auditoría realizada por los mismos de siempre, creo que ya sabemos cuál va ser el veredicto; es indispensable, si gustan de la transparencia, y si en ella depositan `el modelo formoseño`, que el propio gobernador garantice la publicidad del resultado de esas investigaciones administrativas. Al fin y al cabo, estamos hablando del uso del dinero que pertenece a todos los formoseños, y de la posible malversación de fondos de un hospital público, donde siempre hay que tener un `amigo` para poder ingresar, si andamos con problemas de salud”, consideró Luna.

“Con la Legislatura y el Poder Judicial cerrados, acá se ve una vez más, que los gobiernos centralistas y autoritarios no van bañados en mantos de seriedad, transparencia y democracia”, advirtió.

“Como provincia, gozamos de un status sanitario que nos da la posibilidad de ir habilitando la cuarentena, de trabajar en conjunto por salvar a los comercios, pymes, cuentapropistas, profesionales independientes, y, sin embargo, la orden es callar a todo opositor, y culpar solo a Décima”, criticó. “Espero que después, quien gobierne, y quien conduzca, no diga que no sabía lo que hacían ahí, porque nadie puede alegar su propia torpeza”, significó.

“Pedirles un gesto de grandeza a quienes arbitran los medios para que el vuelto sea gigantesco, que son los mismos que recibieron casi 1000 millones de pesos para la salud, pero en Formosa ese sector no cobró su bono, patean el pago de las IFE, como si fuera que los comprovincianos pueden ir burlando los problemas que podrían solucionar con estos fondos”, agregó, sin abandonar el tono crítico.

“Esta cuestión que ocurre en el Ministerio de Desarrollo Humano, solo es el preludio, es la crónica de una muerte anunciada; la salud está en terapia intensiva, y el jefe lo sabe; por eso las propuestas de aflojar la cuarentena no revisten el status ni de `chance`, porque la aparición, y ojala esto no ocurra, de un solo caso positivo de COVID19 en la provincia, desnudaría la realidad que jamás van a mostrar, la desinversión en materia de salud, y que los fondos que fueron destinados para salud, seguridad y educación durante muchos años, simplemente no están”, consideró.