ARCE LE PUSO FECHA AL ARRANQUE DE LA FLEXIBILIZACION EN FORMOSA

El diputado nacional, Mario Arce quiere que a partir de este lunes se habiliten más actividades económicas, para “sostener el trabajo de los independientes, comerciantes y Pymes, que atraviesan un momento difícil al no poder generar ingresos y con obligaciones que cumplir”. Pero también, planteó que “si en el futuro llegan a detectarse casos, se deberá volver atrás con estas medidas”.

La postura del parlamentario está contenida en una nota que le enviara al gobernador Gildo Insfran, donde, además del pedido específico, plantea la necesidad de sostener “el uso obligatorio de barbijo - que sea de uso obligatorio -, protección de sectores vulnerables y el distanciamiento social, con el objetivo de proteger la salud de los formoseños”

“Considero que las actividades comerciales minoristas en general, como indumentarias, zapaterías, jugueterías, mueblerías, librerías, decoración, inmobiliarias, peluquería, entre otros, resultan esenciales que vuelvan a funcionar, comprendiendo que la mejor medida o ayuda que podemos brindar desde el Estado es darle la posibilidad de abrir sus puertas”, justificó. “Para ello, se debe implementar protocolos en cada actividad, confeccionados por gobiernos de cada ciudad o localidad, ya que son los que mejores conocen sus realidades, teniendo como criterio las medidas sanitarias obligatorias, el distanciamiento social, y modalidades en horarios que estén debidamente controlados por la autoridad de aplicación”, profundizó.

En el mismo sentido, especificó que “a las profesiones liberales (abogados, contadores, arquitectos), se les debe permitir realizar sus actividades, con protocolos habilitados”.

Arce, sostuvo que “hemos ingresado en una etapa de `cuarentena descentralizada y administrada`, en donde hay que seguir insistiendo y trabajando para sostener las acciones sanitarias que a la fecha han resultado las adecuadas; pero se hace necesario atenuar sustancialmente las restricciones sobre sectores que mantienen su inactividad hace más de 50 días”.

Pero también marcó que “la asistencia en materia económica que puso en marcha el Gobierno nacional a los sectores que han debido suspender sus actividades resultan insuficientes”.

En ese sentido, apreció que “hoy, los ingresos de los sectores asalariados vinculados a la actividad privada, se encuentran seriamente resentidos como nunca antes, pero también están en riesgo la continuidad de cientos de miles de empleos y la supervivencia de comercios que no pueden afrontar el pago de salarios, impuestos y alquileres, a pesar del Programa Nacional de Asistencia al Empleo y la Producción”.

El parlamentario de la oposición, agregó que “este requerimiento que reclaman distintos sectores se debe a un contexto en que en la provincia no se registran oficialmente casos de COVID-19, por ende, consideramos adecuado la habilitación de ciertas actividades económicas de bajo riesgo, haciéndolo con prudencia y bajo la premisa de que se realicen cumpliendo estrictos protocolos, respetando las medidas que se han adoptado hasta el momento”.