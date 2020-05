Formosa, la más dependiente de los envíos de fondos de Nación

De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), más de la mitad de las provincias generan menos de un tercio de los recursos económicos que necesitan para subsistir por lo que dependen fuertemente de las transferencias nacionales.

El distrito más dependiente de los giros de la Casa Rosada es Formosa, que apenas genera el siete por ciento de su masa total de ingresos (tomando los datos de 2018 y hasta el tercer trimestre del año pasado). En el marco de la pandemia, la administración de Gildo Insfrán es la que menos actividades habilitó pese a que el territorio no registra ni un solo caso de contagio de coronavirus.

De acuerdo al matutino La Nación, Insfrán es el mandatario que menos habilitaciones pidió a Nación, aunque -por la condición de provincia libre de casos- podría haber avanzado más que sus colegas. En el distrito también funcionan las obras privadas con hasta diez trabajadores y la obra pública, igual que a nivel nacional.

Según el Iaraf, el podio de los distritos con menos autonomía económica se completa con La Rioja en el segundo lugar, (con un 9 por ciento de recursos propios en tres trimestres de 2019 y 10 por ciento en el 2018) y en un tercero Catamarca.

El cuarto lugar de más dependencia lo ocupa Santiago del Estero, con un 10 por ciento en el 2019 y 11 por ciento durante el 2018.

Entre las más dependientes de Nación y que intenta recuperar el nivel de actividad privada es Jujuy. La provincia gobernada por Gerardo Morales generó 13 por ciento de recursos propios sobre el total en los tres primeros trimestres del año pasado y 15 por ciento en el 2018 completo. Estos valores se replican en Corrientes y Chaco.

“La percepción de que la mayor parte del ingreso no se genera en la jurisdicción lleva a una relativa menor preocupación sobre recuperar la actividad -dice el economista Ariel Baños, del Iaraf-. Claro que esa es una solución negativa porque en este juego no cooperativo esos distritos observan que sus recursos ‘vienen de la coparticipación’, es decir del resto de las provincias”, algunas de las cuales deben ser más cautas en la flexibilización por el número de casos de Covid-19 que tienen.

El análisis inverso del listado muestra a la ciudad de Buenos Aires liderando los distritos más autónomos en materia de recursos propios: 73% al 30 de septiembre del año pasado y 75% en 2018. Le siguen Neuquén (57% en los dos períodos considerados) y Buenos Aires (50% y 56% respectivamente). Generan entre 40% y 35% de todos sus ingresos Mendoza, Chubut y Córdoba.