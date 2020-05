EL GOBIERNO PROVINCIAL LE RETIRÓ EL PLATO DE COMIDA A LOS TOMATEROS

“La ausencia oficial condena al tomate formoseño; sin la ayuda, sólo el 5% de los productores podrá sembrar; 75 mil toneladas de las 80 mil que se tienen previstas no se van a cosechar este año”, reveló, muy preocupado, Luis Galeano, titular de la Asociación de Pequeños Productores de Palma Sola, El Paraíso y San Juan.

“Esto significa que unas 240 familias que viven de este cultivo, se quedarán sin ingresos, vivirán de las changas, y la solidaridad de parientes y amigos”, amplió.

“Esto es muy grave, porque casi 80 hectáreas no verán crecer al rojo fruto; el polo productivo de la provincia no va a producir tomate”, redondeó.

“El gobierno de la provincia abandono a los tomateros. No hay ninguna explicación de porque no se va a asistir este año”, insistió.

“El impacto social será muy fuerte, las familias se van a quedar sin trabajo, habrá una sustancial merma de tomates en la provincia por falta de politicas públicas para este sector”, acotó, sin abandonar el tono preocupado.

“Del presupuesto que estaba previsto no sabemos que pasó, como tampoco si estaba prevista esta asistencia, como venía ocurriendo hace varios años; inclusive durante el gobierno nacional anterior, en medio de tantas críticas, los tomateros siempre contaron con la ayuda oficial”, comparó.

“Hace una semana vino el ministro Quintana a esta zona, pero no llego al área tomatero, ni se intereso por los productores. Es muy lamentable porque esperábamos su visita para destrabar tanta angustia, tanto silencio, esto cayó muy profundo”, dijo. “Hay una gran desesperanza, porque lo que se viene es cientos de familias sin trabajo”, reafirmó

“Es completamente, imposible, para la gran mayoría de estas familias producir tomates sin la ayuda del gobierno”, aseguró Galeano.

“No quiero imaginar lo que será la vida de toda esta gente, ni cómo afectará al circuito económico de las colonias si este año no hay tomates”, planteó.

SOLO SILENCIO

La contribución oficial es identificada como Programa de Asistencia Integral al Sector Tomatero, y viene ejecutándose hace varios años, e incluso muchos productores se mostraron entre sorprendidos y preocupados por el silencio de las autoridades, sobre todo porque durante toda la gestión del expresidente Mauricio Macri, el auxilio se concretó debidamente, pese a las frecuentes criticas locales por el ahogo financiero nacional.

El programa se había iniciado en el 2015, y nació de un acuerdo entre productores y el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa.

Cada 20 de marzo, arrancaba el programa de asistencia con la entrega de las semillas y la preparación de suelo; hasta ahora, sólo unos pocos tomateros pudieron hacerlo, apelando a sus propios medios

El programa incluye a 240 familias de productores, que abarcan unas 90 hectáreas de tomates.

La asistencia para cada productor consiste en la preparación del suelo, mediante una romeada; un sobre de semilla hibrida para 3.000 plantines; un litro de insecticida; un litro de fungicida; 100 kilos de nitrógeno; y 100 kilos de cloruro de potasio.

Teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas a producir, se estima que el costo total de la asistencia rondaría actualmente a unos 5 millones de pesos.