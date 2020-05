TODOS CONTRA "PIRULO"

Referentes sindicales están muy cerca de unificar una línea de acción conjunta contra el intendente de Estanislao del Campo, por la decisión de una quita del 50% del sueldo al plantel de personal administrativo y obrero. “Es una postura chata y deplorable, por donde se lo mira, porque arremete contra los que menos ganan, mientras sigue incorporando funcionarios con sueldos que superan los $ 40.000”, dijo uno de los sindicalistas que pidió reserva de su identidad, y aclaró que en realidad no hubo un encuentro, sino que fue una extensa ronda telefónica, de la que tomamos parte cuatro dirigentes”.

Recordó que “tanto el intendente como concejales ganan más de $ 120 mil cada uno, mientras el ingreso del personal oscila entre los $ 5.000 a 15.000; si le quitan el 50%, la mayoría quedaría entre los 2500 y 7 mil. Es decir, menos que un pensionado del IPS”, comparó.

Decenas de trabajadores municipales aseguraron que el intendente Arnaldo "Pirulo" Barrios reunió a decenas de empleados, para anunciarles que, por orden del gobernador Insfran, tendrá que reducir los sueldos, y también que está prohibido usar las redes sociales para hablar de lo que hace en su gestión.

“Hay que prepararse para dar pelea ante tanta prepotencia; ya existe un principio de acuerdo para cortar la ruta 81; las municipalidades no le importan a nadie, y esta gente se juega no sólo su dignidad, sino el plato de comida de la familia”, sostuvo.

“Sólo nos falta definir los puntos que tienen que ver con el protocolo de seguridad por coronavirus, por lo demás prácticamente está todo acordado”, afirmó.