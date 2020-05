La oposición local propuso una ley en contra de los despidos y recortes salariales

El bloque de diputados provinciales del Frente Amplio Formoseño Cambiemos pretende que se legisle la protección del empleo, garantizando, sin restricciones de ninguna índole, el acceso al salario de los trabajadores estatales, en tiempos de pandemia. Con ese propósito propuso un proyecto de ley planteando que los estados, provincial, municipal y las comisiones de fomento, a través de los organismos que correspondan garanticen la estabilidad del empleo público, y su remuneración justa.

“Ante cualquier situación de crisis económica que afecte directa o indirectamente a la Provincia, el Estado deberá asegurar y garantizar que el dependiente gozará de la totalidad del salario que le corresponda por categoría, antigüedad, funciones, lugar de trabajo”, propuso.

El texto de la iniciativa que ya fue presentado, agrega que “los dependientes del Estado provincial, municipal o comisiones de fomento, no podrán sufrir descuentos o detrimento alguno en sus haberes; gozarán, asimismo, del acceso a un salario mínimo vital y móvil, conforme lo establece la Carta Magna”.

Considera, además, que “todo personal despedido, apartado de sus tareas habituales, que pertenezca a la administración pública provincial, municipal o comisiones de fomento, deberá ser reincorporado de forma inmediata, gozando de la presente ley, como también de las distintas normas que protegen sus derechos”.

Los legisladores de la opinión, pretenden que, durante el presente año y la vigencia de la Ley de Emergencia Económica provincial, quede prohibido el despido y cualquier rebaja salarial de todo trabajador que dependa del Estado, incluso aquellas empresas donde tenga participación, incluyendo entes centralizados o descentralizados.

Al fundamentar el proyecto, consideraron que “los tiempos que corren ameritan decisiones difíciles y según sus propios informes, el Poder Ejecutivo la Provincia mantiene las cuentas públicas en perfecto orden, con varios años de superávit fiscal, y ante la situación que viven muchos comprovincianos que ven como el salario no cubren los gastos, o bien las medidas antipáticas que han tomado muchos intendentes, dejan sin efecto varias relaciones laborales, de forma arbitraria e irreparable”.

“Es preciso que todos juntos, garanticemos el normal funcionamiento de los tres poderes del Estado, pero también del cumplimiento de las leyes vigentes; asimismo, entendemos que es de vital importancia hacer esfuerzos para sobrepasar la crisis que genera el coronavirus en la Argentina y también en nuestra Provincia, por lo cual es indispensable asegurar a todos los trabajadores estatales, que recibirán un salario mínimo vital y móvil, que les permitirá llevar el pan a la mesa”, agregaron.

“Esta medida no es más que cumplir con nuestra obligación moral y política, es fundamental que ante la terrible crisis aunemos esfuerzos y llevemos la tranquilidad que la sociedad necesita, pero sobre todo que aquí haya un Estado presente, que va garantizar a todos los trabajadores públicos, el acceso al salario mínimo vital y móvil sin importar que ocurra”, reafirmaron.

“Es indispensable que, como Estado, hagamos el esfuerzo y no dejemos caer en desgracia a nuestra gente, por ello es importante que ante la terrible y errada decisión de algunos salgamos a proteger con fuerza a cada trabajador sin distinción alguna”, dijeron.

“Hoy en día ya le están descontando el 50 % a muchos empleados municipales, quienes son visiblemente los más afectados en varias localidades, están siendo la variable de ajuste del superávit oficial; esta situación nos convoca a unir esfuerzos, y dar lo mejor en gestión, mejorando el salario, y asegurándole a las familias de los trabajadores que el sustento va estar”, consideraron.