Carbajal: “Las actas de nacimiento de paraguayos que cobran en Formosa las hizo este peronismo” 

“Resulta vergonzoso e infantil escuchar a funcionarios y dirigentes, saliendo casi en patota con el mismo discurso armado entre las mismas cuatro paredes, defendiendo al gobernador Insfran de un supuesto ataque mediático nacional, sólo porque el periodismo volvió a hacerse eco de una conducta frecuente del peronismo formoseño”, contextualizó el parlamentario radical.

Carbajal se refirió a un informe de Todo Noticias, quien reveló que cerca de 130 ciudadanos paraguayos cruzan de manera ilegal a Formosa para cobrar beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), aun en medio de la pandemia por el coronavirus. Según los datos publicados por el medio de alcance nacional, 62 personas reciben el Ingreso Familiar de Emergencia, 16 cobran jubilaciones, siete perciben la Asignación Universal por Hijo y el resto tiene otros beneficios sociales, más allá de cobrar la ayuda de su propio país.

“En los últimos años, 3700 ciudadanos del país vecino fueron dados de baja, mientras 4780 personas permanecen imputadas en las 87 denuncias que maneja el Juzgado federal; Gendarmería nacional hizo 1.000 constataciones domiciliarias en el marco de las investigaciones”, dijo Carbajal para darle el marco objetivo a las actuaciones oficiales.

“Algunos parecen no saber que todo esto se originó con una auditoría interna de la ANSES; esas 3.700 personas, con un promedio de 15.000 pesos percibieron durante 13 meses un monto superior a los 60 millones de pesos; es mucho dinero que podría estar favoreciendo o ayudando a formoseños que necesitan y que todavía no pudieron conseguir ese beneficio”, consideró.

“Además, el fiscal federal de Formosa Luis Benítez, inició una investigación de oficio a raíz de la nota periodística para saber si los planes se cobran de forma debida o no", aseguró.

“Gildo tiene que dejar de mostrarse como una adolescente resentida, hace mucho tiempo está atornillado en el mismo sillón y ya todos conocen sus formas”, pidió Carbajal”.

“Alguna vez debe apelar a la franqueza, porque las actas de nacimiento de los paraguayos que vienen a Formosa a cobrar el subsidio otorgado por el Gobierno nacional, fue gestionado en nuestro territorio, las hizo este mismo peronismo”, advirtió.

“Estas irregularidades datan de 2011; desde entonces se hacen estas denuncias penales, que comenzaron con el domicilio falso por razones electorales", redondeó.

“El peronismo gobernante y mentiroso debiera aprovechar esta situación para blanquear definitivamente sus cuentas políticas con la sociedad, y dejar de buscar chivos expiatorios que no son, ni mas ni menos, que las consecuencias de sus trampas electorales”, reprochó.