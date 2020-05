OLIVERA PIDIÓ QUE SE LIBEREN DETERMINADAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

El concejal Fabian Olivera pidió que se liberen determinadas actividades físicas y deportivas, al considerarlas “claves para muchas personas que las están necesitando” y, porque, además, constituyen una “práctica muy importante para la salud emocional de quienes la practican como una manera de vida, sobre todo en el marco de un encierro tan prolongado”.

“La gente necesita hacer actividad física por motivos de salud, por lo que sería muy importante que el Gobierno provincial permita la practica de algunas actividades, sobre todo aquellas que no son grupales. Considero que a partir de lo que la experiencia nos está mostrando, y aplicando un control determinado, con turnos y lugares no debería haber ningún inconveniente”, redondeó.

“Es indispensable tener en cuenta la realidad de esta pandemia que nos ha obligado a permanecer en estado de aislamiento social, lejos del contacto con la naturaleza, la recreación y actividad física, practica que muchos de los ciudadanos formoseños tienen incorporada a su estilo de vida”, planteó el legislador.

“La practica regular de la actividad física es un habito muy importante para la conservación del estado de salud”, insistió.

“Estamos ante un severo problema de salud a nivel mundial, y la salud emocional, por el estado de ansiedad y angustia que provoca la situación actual, puede ser atenuada, en gran medida, con la práctica de actividades físicas al aire libre y/o en lugares adecuados a la prevención”, sostuvo, Olivera quien se reunió en los últimos días con muchos profesionales de las actividades físicas uy deportivas, entre ellos el profesor Amado Cantòn.

“Según los especialistas en la prevención del contagio de coronavirus, una medida fundamental es guardar una distancia de más de dos metros entre cada persona”, dijo.

Y definió” “Las actividades físicas, como caminata, ciclismo, remo canotaje, se desarrollan en forma individual, siempre a mucha más de esa distancia, en espacios al aire libre que no representan ningún riesgo de transmisión de virus porque no hay cercanía física entre las personas”.

Por eso planteó a las autoridades “la posibilidad de que en Formosa en lugares y horarios que estimen conveniente y guardando las medidas de seguridad recomendadas, habiliten la realización de esas actividades físicas.