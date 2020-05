Los productores siguen con sus restricciones y ofrecen ahora a $300 el cajón de banana

La conducción de la Federación Agraria Argentina (FAA), Filial Laguna Naineck se reunió en el bananal de un productor federado para analizar las acciones y el reclamo que realiza hace varios días, junto con los bananeros de la zona

“Las medidas de cese de comercialización de la banana local que hemos realizado con los productores naineckenses tuvieron una adhesión y acompañamiento del 90% de los bananeros, y, gracias a esto, nuestra fruta no tuvo la caída de precios que se anunciaba”, reveló el director regional de FAA, Pánfilo Ayala.

Precisó que al final del debate, se sugirió “a los productores que cumplan con la calidad necesaria y, quienes decidan realizar la venta, que ofrezcan su producto a un precio no menor de $300 por cada caja de 22 kilos”.

Para el dirigente esta postura surge “porque el mercado lo permite holgadamente, con lo cual nos mantenemos coherente con el objetivo supremo de participar con el 50% del valor en el mercado mayorista”.

“Continuamos insistiendo y reclamando el pago del 50% de la venta mayorista para compartir la renta equitativamente, dignificando el trabajo de las familias de los pequeños productores bananeros formoseños”, reafirmó.

Por otra parte, el dirigente contó que “desde hace varios días compradores de banana en la zona de producción formoseña, desvergonzadamente y sin ningún pudor, se ponen de acuerdo para embretar con engaños a productores y le ofrecen $200 por cada caja de banana, argumentando que el mercado no puede pagar más de esa plata”.

“Todos sabemos que se trata de una burda maniobra, más del 90% de los productores siguen resistiendo, y acompañando el cese de comercialización de la banana”, subrayó, muy convencido.

“Justamente acabamos de inaugurar la tercera etapa de esta movida que no pretende más que una participación equitativa en el acceso a los beneficios financieros que genera la fruta que producimos con tanto esfuerzo y tanta pasión los bananeros de Laguna Naineck”, redondeó.