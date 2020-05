La diputada Luna exigió más compromiso del Estado para superar la crisis de la salud privada

“La salud privada de Formosa, está en grave peligro, este escenario realmente genera mucha preocupación, y lo vengo denunciando desde junio de 2019; todos los sanatorios y clínicas privadas de la provincia atienden pacientes de IASEP como de otras obras sociales”, marcó para poner en contexto su análisis.

“A propósito del escándalo del Alta Complejidad y las auditorias que recaen sobre la obra social estatal dando cuenta que, en el mes de mayo, de forma unilateral, sin explicación el organismo cesa el pago de las prestaciones que se brindaron en marzo y abril”, planteó, advirtiendo su preocupación con “el destino de los trabajadores del Estado sin la cobertura”.

“Si los médicos deciden en las próximas horas suspender los servicios o cobrar algún tipo de plus por esta postura del IASEP, los afiliados estarían en graves problemas, hablo de un número importante de pacientes que padecen patologías que no pueden esperar que el Estado decida terminar de jugar con la torpe auditoria de investigarse a sí mismo”, recriminó.

“Hace casi un año, las partes pudieron llegar a un acuerdo; sin embargo, la medicina privada de Formosa no recibe aumentos hace más de ocho meses, las prestaciones siempre se pagan con retrasos, y la inflación castiga fuerte, la farmacia siempre está con respuesta limitada, eternamente intervenida…., son muchas falencias. Hoy tenemos el grave problema del coronavirus, pero es ahora cuando el Estado debe poner todo de sí para proteger a quienes nos protegen y no castigarlos interrumpiendo los pagos, no dando aumentos, y jugando con la salud de los trabajadores; como contraste, los negocios millonarios vinculados a personajes del propio Ejecutivo”, apreció.

Para la parlamentaria opositoria, “son estas las actitudes del gobierno las que molestan, y mucho, porque mientras no hay dinero para pagar las prestaciones que se brindaron a través de IASEP, no faltan los vueltitos que ahora surgen en las auditorias”.

INVERSIONES ERRONEAS

“Una salud publica ejemplar, sigue siendo el caballito de batalla del discurso diario del consejo que encabeza el ministro González; sin embargo, si nos ponemos a hacer números respecto de las camas de terapia intensiva, con mucho esfuerzo llegamos al centenar, entre el sector público y privado. Y, si sumamos a los especialistas en terapia intensiva, que tienen la formación y capacitación para atender a este tipo de patologías, es inevitable caer en que se trata de aquellos médicos que van a poner lo mejor de sí para combatir el COVID19 que, ojalá, no llegue nunca a Formosa”, subrayó Luna.

“Haciendo mucho esfuerzo para individualizarlos, en la provincia tendremos una veintena de profesionales en esa materia para una población de 600 mil habitantes; toda la plata perdida en esas maniobras que ahora se investigan se hubiera destinado, desde un principio, para pagar al personal de la salud como corresponde, invertir en infraestructura que permita, como provincia, formar más profesionales que realmente nos privilegie con una salud publica acorde a los tiempos que corren”, criticó, en defensa de los profesionales de la salud.

“La base de toda sociedad que progresa, es la inversión en educación, salud y seguridad, casualmente nuestra provincia no es conocida por su preocupación en estas materias”, planteó.

“El status privilegiado respecto al COVID19, es la consecuencia de haber blindado las fronteras, porque el gobierno sabe que no puede hacerle frente al virus con menos de cien camas para terapia intensiva, y no todas cuentan con respiradores y 20 médicos especialistas en UTI concentrados en la capital; el interior sigue abandonado, sin dudas la mejor idea desde el inicio fue el bloqueo total de las fronteras y limites, porque si algo caracteriza a esta administración es su incapacidad para asumir culpas y mostrar sus errores, pero la salud de los formoseños no es moneda de cambio y mucho menos la variable de ajuste”, opinó, con un riguroso tono criticò.

PROYECTO REPARADOR

La parlamentaria del radicalismo provincial, enseguida reveló que trabaja en la conformación de “un equipo multidisciplinario con especialistas en medicina, contadores, y abogados, porque es fundamental llevar a la Legislatura un proyecto que garantice la atención médica ininterrumpida a los afiliados del IASEP, priorizando el pago justo, con valores acordes a la realidad y a la labor de los profesionales y de todos aquellos que realicen prestaciones. No va más el verso que no hay plata o estamos en emergencia económica hace 31 años, porque si hay dinero para los negocios tiene que haber dinero para quienes cuidan de la nuestra salud, para los docentes y la fuerza policial, se tiene que terminar el cuento en Formosa”, denunció.

Luna reveló que en las últimos días se reunió con varios reconocidos profesionales de la salud, y que recogió “marcadas y vergonzosas coincidencias respecto de la conducta institucional del IASEP para con ellos: no paga a proveedores de prótesis, ni a los de medicamentos, no libera carpetas de médicos para que puedan facturar, puso un cupo de atención, cirugías de cadera atrasadas, los laboratorios tienen meses de atrasos, los conocidos visitadores médicos ya no les vende, y no saben cómo cobrar lo adeudado”.

“Sería una contribución notable para la salud prestacional, que estas auditorías se extiendan lo necesario hasta determinar la validez de los títulos de médicos y de especialistas, incluyendo a argentinos que estudiaron en universidades foráneas y a extranjeros que se desenvuelven en nuestro medio”, consideró la diputada, dejando en el aire sus dudas sobre la calidad académica de quienes se desempeñan en la salud pública local.