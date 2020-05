Médicos locales exigen al IASEP que les pague, y confiesan una crisis profunda en la relación

Un número indeterminado y sin identificarse de profesionales locales de la salud solicitaron a APS, ACLISA, Federación Médica, y al Ministerio de Desarrollo Humano, que intimen al IASEP al pronto pago de las prestaciones realizadas, además de una actualización del precio de los aranceles. Apelando a un texto raso, aclarando que no los estimula ninguna bandería política, y que persiguen el objetivo de “cuidarnos, mejorar y crecer como profesionales e individuos”, hicieron circular una nota que expone la crisis en la relación contractual con el Estado, pero que también deja en evidencia el temor con el que intentan comunicar el escenario, ya que el comunicado no està formalizado por ninguna firma.

Pidieron, además, al Ministerio de Desarrollo Humano que respalde los dos reclamos, teniendo en cuenta que el área es quien se encarga de “fiscalizar nuestro trabajo y en la actualidad se halla exigiendo mejoras en nuestras estructuras edilicias, lo cual entendemos y nos parece bien, sin embargo, significa también una erogación económica en este momento difícil de afrontar”.

Al fundamentar el planteo, los médicos admitieron la reducción del trabajo en consultorios, institutos y clínicas privadas “lo que lleva a disminución en la facturación”, y que “las obras sociales sindicales - también algunas prepagas - han cortado la cadena de pago sin motivo aparente ya que siguen recaudando y los médicos cobramos con suerte a 60 o 90 días de haber realizado la prestación”.

Confirmaron que la obra social provincial (IASEP) ya “lleva atraso en el pago de lo facturado en el mes de marzo de este año y se encuentra realizando auditorías que muchas veces hemos visto llevan a débitos leoninos en los cuales no tenemos participación ni oportunidad de defendernos”.

Otros argumentos que pusieron de manifiesto en aval de los reclamos son, el aumento del costo de vida, y “sobre todo nuestros insumos que se actualizan a valor dólar”, además del “pago del personal que nos acompaña y es tan valioso en nuestro trabajo diario”.

MIRADA POLÍTICA El jefe de Gabinete de ministros, Antonio Ferreira, es sindicado como responsable político de las decisiones que toma el Gobierno provincial en materia de salud, y entre los negociadores de las prestaciones y las gestiones de cobro, vienen azuzando la urgente necesidad de que el funcionario sea reemplazando, para ubicar en su lugar a alguien màs idóneo y màs conciliador. Otro sectores también tienen una mirada similar, aunque plantean sus dudas sobre el ministro a partir de sus supuestos negocios en el campo de la salud, lo que lo llevaría a constituirse en una especie de juez y parte de todo este armado.