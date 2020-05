PARA LA DIPUTADA LUNA, “EL MODELO DE SALUD DE FORMOSA NO ES CONFIABLE”

“La peor cara de la política se ve en las migajas del Gobierno resquebrajado del Dr. Insfran, luego de una denuncia pública en los medios de comunicación”, consideró la legisladora del radicalismo. “Hace un año se pudo conseguir un mísero aumento, este año la prioridad parece ser que se logre el pago por prestaciones adeudadas”, planteó la diputada provincial Noelia Luna. Y redondeó: “La pregunta es concreta y directa: ¿a que juega el Gobierno con los médicos y la salud de los formoseños?”.

“Este no es el camino señor gobernador y ministro; esta es la peor cara de la política insensible que conduce; le recomiendo rever las prioridades, la pandemia está castigando muy fuerte y usted sigue ausente, el mayor acto heroico que pudo haber realizado esta semana, fue el pago de las prestaciones del IASEP, dar los aumentos prometidos e incumplidos, y, en consecuencia, hubiera mejorado completamente la economía de la salud privada”, tiró.

“Todo el personal de salud de la provincia debería acceder a sueldos acordes a la situación y a la labor titánica que realiza a diario, sin embargo, su silencio y el efecto positivo que produce el noble trabajador de la prensa, hicieron que hoy “mágicamente” el dinero que hasta hace unos días no estaba haya aparecido”, ironizó.

“De todos modos, se olvidó del aumento de los aranceles de la obra social estatal formoseña con valores de hasta un 70% menores a otras que de desempeñan en el mismo medio”, apretó Luna.

“Es totalmente inexplicable que un ministro de su gabinete y el personal a su cago, - quien sabe después de la investigación quienes más estarán involucrados -, hayan sido sindicados como principalísimos actores de operaciones millonarias, que terminaban en los propios bolsillos, y no en el correcto destino para el que fueron presupuestados originariamente”, advirtió.

“Es muy difícil comprender que rumbo tiene el Modelo Formoseño; estamos hablando de las personas que están arriesgando sus propias vidas y las de sus familias, por cuidar la nuestra, es cierto, académicamente, que fueron entrenados para situaciones como éstas, pero no le parece que es tiempo de dejar los aplausos, y darles un aumento merecido y prometido por usted mismo hace ya mucho tiempo, y brindarles las herramientas de trabajo adecuadas, buscando unir esfuerzos por la salud pública”, recriminó.

Para Noelia Luna “es indispensable que todos podamos acceder a las cifras reales, que las auditorias sean públicas y que la oposición participe como órgano de control. Es imposible creer en la palabra de un gobierno que hasta hace días tenía en sus filas a personajes que pronto tal vez sean investigados por la Justicia, que, casualmente, son los mismos que decían que no había casos positivos de dengue en la provincia y de la nada ahora tenemos más de cinco mil infectados”, embistió.

“El gobernador y quienes conforman el gabinete no son creíbles, es por ello que seguiré exigiendo y acompañando la lucha de los médicos, es imperdonable que los obliguen a trabajar junto a la policía y a los docentes por migajas, estamos hablando de las personas que nos cuidan, protegen y educan”, reafirmó.