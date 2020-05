Para Mario Arce, los $1.600 a los jubilados “es insuficiente” y no “reemplaza” a los bolsones PAMI

“Por un lado se advierte su insuficiencia, ya que un bolsón con productos saludables objetivamente tiene un valor significativamente mayor y por otro lado no es un monto mensual, sino que esos $ 1600 representan a tres meses, que, si lo fraccionamos por mes, un beneficiario estaría recibiendo $ 533 aproximadamente”, detalló ario Arce

Y agregó: “El beneficio carece de universalidad ya que ni siquiera se extiende o llega a todos los jubilados que cobran la mínima, por lo que se hace necesario indagar sobre los parámetros que toma el Gobierno Nacional para llegar a ese número”.

“Si bien se dijo que ese monto varía según la modalidad del bolsón y la zona geográfica no se hizo pública a cuánto ascendería la asistencia en los otros casos”, continuó.

“Hay que tener en cuenta el fuerte incremento de los precios interanual en el rubro alimentario que en marzo fue 3,9 y en abril 3,2 en plena pandemia, sumado al arrastre de los otros meses, nos llevan a advertir con mayor fundamento esta situación”, acotó el legislador opositor.

En cuanto al otorgamiento del dinero, Arce dijo que “ante este contexto del Covid19 pueden ser lógicas las nuevas medidas, lo que es discutible es si ese monto permite al beneficiario acceder a comprar alimentos en la misma cantidad y calidad al del bolsón”.

Al mismo tiempo consideró que “si se deja de entregar en especie por más que sea temporal, la obra social pierde el control sobre sus afiliados y desnaturaliza el objetivo principal de este programa que es ayudar a sus beneficiarios a mantener una alimentación saludable”.

“Recordemos que los Bolsones Pami tienen por objetivo la entrega mensual de productos secos seleccionados por nutricionistas para complementar la alimentación diaria, teniendo en cuenta las patologías prevalentes; esto indudablemente que esto no se está cumpliendo”, indicó.

QUEJAS DE BENEFICIARIOS

El legislador planteó que “inmediatamente al anunciarse la nueva modalidad, varios jubilados y pensionados le plantearon sus inquietudes, haciendo hincapié en lo irrisorio de la ayuda y si ese monto realmente compensaba a los otros dos tipos de bolsones que se venían entregando (B, C)”.

“También remarcaron el limitado alcance ya que no estarían contemplados los beneficiarios que se encuentran en lista de espera ya que el Gobierno no amplió el presupuesto destinado al Programa Probienestar para el corriente año, a lo que el diputado se comprometió a realizar las averiguaciones correspondientes ante el Poder Ejecutivo”, indicó.

LA SITUACION DE FORMOSA

El radical manifestó que “por los datos que se pudieron extraer en un universo de aproximadamente 50.000 jubilados y pensionados PAMI en Formosa, un poco más de 11.000 están recibiendo la ayuda”, y agregó “hay mucha gente que no ha sido empadronada por diferentes motivos y esto impide que el beneficio llegue a todos los afiliados que reúnen los requisitos y se encuentran comprendidos dentro de la escala de vulnerabilidad requerida para ser beneficiario del programa”.

“El problema mayor es la falta de acceso a la información que tienen los jubilados y pensionados de PAMI del interior recordando que, “durante los 4 años anteriores, Argentina Con Vos permitió que los servicios del Estado llegaran a muchísimas localidades del interior, a diferencia de la nueva gestión nacional donde esta cercanía se perdió”, enfatizó.

Por último, Arce cerró esperando que “esto no sea un nuevo ajuste a los jubilados, teniendo en cuenta que en diciembre este Gobierno le quitó la ley de movilidad que mejoraba sustancialmente sus haberes a diferencia de las actualizaciones que se hacen ahora por decreto”