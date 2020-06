EL GOBIERNO SIGUE ESPERANDO A DÉCIMA

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra el funcionario acusándolo de haber malversado el dinero que ingresó al HAC por atenciones brindadas a afiliados de obras sociales y mutuales.

El 28 de abril el Consejo de Atención Integral a la Emergencia anunció que el ministro de Desarrollo Humano, José Luis Decima solicitó una licencia por razones particulares por lo cual, Edgar Abel Crocci está desde el momento cargo del Ministerio de Desarrollo Humano.

“Lo que sí me parece interesante poner en contexto un aspecto relevante: la necesidad de cuidarnos. Quiero poner de resalto el trabajo de la Justicia para adecuar su sistema a este contexto de emergencia sanitaria nacional en la que los escritos se presentan por medio digital, no es necesaria la presencia física de una persona por eso es tan llamativa una fotografía publicada en la portada de un medio gráfico. Evidentemente hay algo que sería interesante dilucidar qué hay detrás. El escrito se presenta por correo electrónico en la Justicia Federal, ¿había necesidad de esa foto?”, se preguntó.

“No sé, son mensajes, son meta mensajes, ¿qué es lo que se está buscando? Es una pregunta interesante para plantearnos, ¿estamos verdaderamente en busca de la verdad y la justicia o en búsqueda de un protagonismo político en un determinado momento?”, opinó el ministro de Gobierno.

La denuncia penal ingresó este martes al Juzgado Federal de Formosa, con sede en calle Mitre y 25 de Mayo de esta capital, y fue entregada en Mesa de Entradas por los diputados Juan Carlos Amarilla, Osvaldo Zárate, Noelia Ramona Luna, Stella Mirna Molinas y Adrián Eduardo Malgarini, que estuvieron acompañados por el abogado Gabriel Hernández, en su rol de patrocinador de la presentación.

“Mas allá de esa situación no conocemos, solo tenemos información periodística y evidentemente esto seguirá un curso determinado, no conozco detalles, por lo tanto, de lo que no conozco no puedo hablar al respecto”, concluyó González al respecto.

Mientras el Gobierno provincial parece proteger a Decima, las redes sociales no paran de ventilar supuestos negociados encarados por el ministro con el auxilio de varios de los funcionarios que puso y respaldó en distintas áreas que controlaba hasta que fue licenciado.