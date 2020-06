Luis Naidenoff: “El desafío en la pandemia es la defensa de la libertad”

La Legislatura provincial aprobó este jueves el proyecto del Ejecutivo que modifica el Código de Faltas de la provincia de Formosa para incluir "Faltas contra la Salud Pública, Sanidad e Higiene", donde se habilita la pena privativa de la libertad. “No se trata solamente de una extralimitación legal, sino de la ratificación de conductas abusivas que afectan a las libertades que tanto esfuerzo costó a los argentinos recuperar a partir de un Estado democrático”

“Es una situación paradigmática en nuestra Provincia donde no se registran casos. Al virus se lo frena con concientización social y flexibilización responsable. El camino no es el miedo ni la privación de la libertad”, aseguró.

¨Estamos ante una medida claramente inconstitucional, debido a que adolece de la falta de razonabilidad violando el artículo 28 de la Constitución Nacional, ya que restringe indebidamente el derecho de los formoseños e impone sanciones desproporcionadas que en la práctica no darán resultados. Ante una pandemia se tiene que imponer la solidaridad, la concientización y un Estado responsable no uno que amedrenta e intimida”, expresò.

“Cuando avanzás modificando un Código de Faltas para trasladar multas directamente en privación de la libertad ya ingresamos en un terreno que nos recuerda las peores prácticas de la Argentina”, afirmó.

El senador afirmó: "Observamos en distintas provincias argentinas que, como consecuencia del aislamiento, cuando las sociedades de manifestaron, los gobiernos fueron contemplativos entendiendo que el aislamiento prolongado es una decisión impuesta y no deseada. Mientras en otros puntos de Argentina el camino que se emprendió es el de la comprensión, en Formosa es el de la intimidación”

LA CUARENTENA A NIVEL NACIONAL

A casi 80 días del inicio de la cuarentena en Argentina, el senador nacional Luis Naidenoff se expresó en relación a los “excesos de abusos de poder” que se están viendo a nivel nacional y en algunas provincias. En este sentido, el senador repasó los terribles casos de violencia institucional de los últimos días: “Más allá de las consecuencias económicas que está generando esta cuarentena, también preocupa el daño social, por ejemplo, con el preocupante aumento de casos de violencia policial: Luis Espinoza, asesinado en Tucumán y encontrado en Catamarca; Florencia Magalí Morales quien apareció ahorcada en una celda en San Luis; Franco Maranguello, de 16 años, también asesinado en una comisaría de la provincia de San Luís. Y los últimos y tristes episodios que vimos de extrema violencia extrema a la comunidad qom en Chaco: golpes, abusos sexuales, amenazas. Muchos de ellos fueron asesinados bajo el argumento insólito de que estaban rompiendo la cuarentena”

“En la sociedad hay un temor fundado para cuidar la salud, pero debemos estar atentos a los desvíos institucionales que afectan libertades individuales y garantías constitucionales. Antes los abusos de poder, es nuestra obligación defender los derechos de los ciudadanos”, concluyó Luis Naidenoff.