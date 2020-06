VOLVER AL FUTURO 

Formosa y Santa Cruz con modelos político-institucionales muy similares en los últimos treinta años ha sido una especie de prototipo de vanguardia y banco de pruebas de lo que el populismo quiere imponer a través del kirchnerismo en el resto del país, aquel modelo que quedó trunco en los setenta y que desde el primer día del mandato presidencial de Cristina pretendieron imponer bajo la consigna…” Vamos por todo”.

De hecho, ellos siempre rechazaron a las democracias prósperas ya sean socialdemócratas como las europeas, o más liberales como EE.UU., Canadá o Australia y siempre fueron muy afines a dictaduras como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua en el continente, o la dictadura China y sus regímenes afines como Angola, Vietnam y Corea del Norte. Todas con algunos elementos básicos en común tales como sus altos niveles de pobreza, de represión con un estado omnipresente, baja calidad institucional con controles sumamente autoritarios y un sistema político basado en el concepto de partido único.

Pero volvamos a Argentina y Formosa, hace pocos días el presidente descalificó fuertemente al estado de Suecia y sin que se mueva un solo pelo de sus frondosos bigotes, desde, señalando con el dedo índice a nuestros Gobernador… Formosa le dijo al país entero y al mundo, que el Modelo Formoseño es el modelo a seguir.

Fue entonces que teniendo en cuenta siempre que “DATO MATA RELATO” me pareció interesante describir lo más objetivamente posible ambos modelos, el formoseño y el de Suecia….

En el caso nuestro, se trata de una provincia donde desde el punto de vista económico luego de una prolija y sistemática tarea de destrucción de su otrora pujante sector productivo privado, fue implacablemente ejecutado, siendo reemplazado por un sistema clientelar , absolutamente pauperizado y sometido, que en una primera etapa fines de 80 y principios de los 90 se basó en sobresaturar el empleo estatal provincial luego los comunales , una vez que estos colapsaran, se continuó con el sistema de emergencia social, hoy hay casi 60 planes diferentes, jefes/as de hogar, AUH, pensiones no remunerativas, pensiones graciables, becas , de hecho Formosa tiene más pensiones por invalidez que Corrientes y el Chaco …a pesar de tener la mitad de sus habitantes, ni siquiera las dos Vietnam con más de 100 millones de habitantes y después de 20 años de guerra sangrienta tuvieron tantos discapacitados posguerra como Formosa donde no hubo ninguna guerra o catástrofe natural .

Continuando con el razonamiento a todo a esto le debemos sumar los 21 mil empleados privados (nuestra provincia es la de menor empleo privado genera en todo el país) así entre empleados públicos provinciales y comunales y planes sociales se suman alrededor de 316 mil sueldos o ingresos, cosa muy rara de fundamentar estadísticamente pues la población económicamente activa de la provincia (PEA) apenas llega a los 210 mil, o sea sobran 106 mil, situación solo explicable por las dobles imposiciones con que se autorizó secretamente a muchas comunas del interior para que sus empleados puedan percibir su sueldo jornalizado en la comuna y al mismo tiempo algún plan social ya sea por vía directa o de otro integrante del grupo familiar, y por supuesto no podemos dejar de tener en cuenta a nuestros queridos hermanos guaraníticos y pensionados, que ya superan los 20 mil y a todo esto últimamente debemos agregar unas 153 mil IFE.

Formosa tiene también el triste privilegio de encabezar los índices de pobreza con casi un 43 %, el índice más alto en el país de mortalidad infantil de 16, 8 %. Se encuentra entre las tres primeras provincias con menor suministro de agua en Red y Cloacas. En materia económica si medimos los PBI per cápita, Formosa tiene el segundo PBI per cápita más bajo del país, con 843 U$S anuales y sus montos son similares al de países africanos como Bhutan 741, Costa de Marfil con768 U$S, y aún por debajo de Zimbawe 1140, o república del Congo con 1190 U$S.

El ingreso anual de los formoseños per cápita es de 2191 U$S En fin uno oye al gobernador y sus acólitos hablar casi con obsesión de un supuesto Modelo Formoseños envidiado por todos en el mundo, y no deja de sorprenderse porque después de 38 años del mismo signo político en el gobierno , somos la provincia más subsidiada por el asistencialismo social, el 97 % de nuestros ingresos dependen de la coparticipación federal y son recursos generados por otras provincias o sea …NO PRODUCIMOS NADA, pues somos la última en el ranking en generar recursos y empleo privado del país y nuestro gobernador sempiterno, solo es conocido por haber batido todos los récords de permanencia en el poder nacional y muy cerca de batir los 37 años ininterrumpidos en el poder de Alfredo Stroessner del Paraguay.

Un gobernador solo alabado por ser un “GRAN GESTIONADOR DE AYUDA PARA LOS FORMOSEÑOS”, que es lo que en barrio le decimos MANGUERO, nunca se lo reivindica como propulsor, estratega, estadista del desarrollo económico productivo …. Menos aún como gran demócrata, nada de eso…el gobernador es famoso y reconocido por ser un GRAN PEDIGÜEÑO, lo que lo coloca en UNA ACTITUD MENDICANTE CRÓNICA, cosa que lejos de ser un halago para alardear, personalmente me provoca mucha pena y vergüenza ajena. Podemos concluir entonces que somos una provincia que vivimos del asistencialismo, que somos una provincia “PENSIONADA POR DISCAPACIDAD”.

En el otro extremo, Fernández fustigó, al anti modelo identificado en Suecia, veamos entonces algunas cifras, en primer lugar aclaro que buscar índices de mortalidad infantil, cloacas o agua potable en Suecia es absolutamente inútil porque son todos iguales o muy cercanos a “Cero” así que para que mi provincia no pierda humillantemente y por paliza en el rubro de los datos sociales y de servicios, sesgadamente me aboqué a buscar otro tipo de cifras por ejemplo: su PBI per cápita es de 53.334 U$S anual, su salario medio anual es de 46.613 euros , equivalente a unos 4.760.526 millones de pesos anuales contra solo 273 mil pesos por año de un comprovinciano del Modelo Formoseño. Algunas empresas conocidas. Volvo, Nobel (Akzo Nobel), ASEA (ABB), Ericsson, SKF, SAAB e IKEA. Inflación anual 0.225, exporta por 100,500 millones de U$S anuales.

Es así que si realmente uno quiere bien a sus compatriotas y comprovincianos lo mejor que les podría desear es que algún día vivan con los estándares de Salud, Ingresos y Educación de Suecia.

Pero Fernández se empeña en persuadirnos que el modelo sindical es Moyano, que Suecia es horrible, que el modelo político es Gildo Insfrán y que el modelo a seguir es el formoseño ¿…? Si ese es realmente el proyecto de país que nuestro presidente nos desea a los argentinos… estamos al horno con papas y cebollas. Nosotros, los que vivimos en esta tierra lo sabemos Sr. presidente …nosotros sabemos de lo que hablamos, ¡¡¡porque nosotros venimos del futuro y hace décadas que vivimos esta situación que hoy Ud. le desea al país…háganos caso…!!!

Muchos soslayan esta situación y sostienen que solo son lapsus de un presidente que por ahí sobreactúa un poquito con sus ponderaciones y halagos ….Pero cuando uno lee o escucha los conceptos de la Cumbre de Puebla o el intercambio de mensajes del Presidente, con el Papa Francisco y Cristina, observa como sostienen que la idea de que lo mejor que le puede pasar al país es un régimen inspirado en el cubano, aunque más parecido al venezolano, donde la idea es que seamos “más igualitarios”, aunque esto implique ser más pobres”( nivelando para abajo) y si no me creen solo veamos el método ya aplicado con éxito con los jubilados, que hoy son más pobres, pero como los más perjudicados estaban por arriba de la mínima se achataron los ingresos para abajo y…¡¡¡Misión cumplida…!!! Hoy los jubilados son: “Mas pobres…pero ojo…más igualitarios”.

Kiciloff gran intelectual y pensador contemporáneo autor de frases tan célebres como: “Si no hay un mango … lo que HAIGA” o “EEUU, tiene una economía DOLARIZADA” es categórico cuando con toda seriedad afirma que el modelo venezolano es un “gran ejemplo de distribución de la Riqueza”

Por eso creo que el presidente NO MIENTE cuando dice que el modelo a seguir es Formosa porque nuestra provincia en realidad constituye una suerte de cápsula del tiempo, como el famoso auto DMC 12 de la película Volver al futuro, pues te lleva a mostrar cómo podría ser Argentina una vez consolidado un gobierno Populista…Un país sin democracia real, sin república , con un partido único y un líder paternalista que apoyado por regímenes electorales y reformas constitucionales tramposas sea capaz de eternizarse en el poder, un caudillo/lla mesiánico y proverbial , casi milagroso al que se le rinde culto a su personalismo y que cada vez es reelecto por cifras ridículamente más amplias por parte de un pueblo quebrado moralmente, pauperizado económicamente y absolutamente dependiente y temeroso de ese estado omnipresente.

Esa es la gran ambición de Cristina, empodera a quienes considera como sus sucesores que son la 2da y 3ra. generación de los viejos compañeros de lucha de los 70. Actuales hijos y nietos de los Vaca Narvaja, los De Pedro, los Larroque, Cabandié, Pietragalla, los Carloto, los Firmenich, en fin, los JUNIORS DE LA REVOLUCIÓN TRUNCA.

Toda esta generación bajo la conducción de Máximo, serán los herederos legítimos del modelo (formoseño) instalado en el orden nacional.

No es casual que Fernández diga que el anti modelo es Suecia y el modelo a seguir es Formosa.

Tal cual lo comparten el Papa, Cristina, y Fernández necesitamos ser más pobres más y primitivos, pero más igualitarios.