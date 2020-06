Municipales de Pirane compran con importantes descuentos, tras un acuerdo sindical

“Es un programa que se elaboró y diseño especialmente para brindar beneficios a los trabajadores municipales y que no representa costo alguno para éstos, en donde es el comerciante el que acepta otorgar un descuento acordado al afiliado, con la sola presentación de su credencial del SITRAMP; y al mismo tiempo, se ve recompensado por la publicidad favorable que ello le genera en la localidad, y que el mismo afiliado se encarga de difundir, a la vez de incrementar su actividad económica, tarea sumamente importante en estos tiempos”, detallò el sindicalista.

“La entidad esta avocada a mejorar las condiciones laborales de los agremiados, lo que no solamente pasa por defender sus derechos y conquistas sociales, o reclamar mejores condiciones laborales y salariales ante los funcionarios municipales de turno, sino también en mantener una fructífera relación con todas las instituciones y comercios de la localidad”, consideró.

“Somos conscientes de que el empleado municipal de Pirané está atravesando un momento sumamente difícil, siendo el único sector en la provincia que no ha recibido aumento salarial alguno en lo que va del año 2020; es por ello que el SITRAMP no va a cesar en sus reclamos salariales, sin perjuicio de la obtención de otros beneficios para sus afiliados”, advirtió.

“Con esta iniciativa y gracias al acompañamiento de comerciantes de la localidad, el afiliado del SITRAMP hoy cuenta con descuentos en supermercado, farmacia, carnicería, panadería, kiosco, librería, gas envasado, comedor, casa de repuestos, etcétera”, redondeò.