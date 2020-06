En Palo Santo tratan de mentiroso a Gildo y a Raúl por la falta de agua que se repite cada año

La comunidad de Palo Santo vive el azote de la falta de agua, una conducta que cada año muchos de sus pobladores sacan a relucir como una especie de mal endémico y cíclico de las ultimas tres décadas, en coincidencia con el nuevo período democrático del país.

“Desde el verano de 2018 a la fecha, la crisis se agudizó, tal es así que hoy los usuarios de agua potable reciben en sus casas un líquido verde, espeso y grasoso, algunos días, y, otros, chocolatoso; si, de color chocolate, pero muchas veces ni una gota sale en las canillas”, describió un vecino del pueblo que se comunicó con este medio, a través de un texto y material gráfico.

“Los palosanteños sufrimos la peor crisis de falta de agua desde febrero, que coincide con el aniversario del pueblo; justamente a principios de ese mes, y por espacio de cuatro días, no hubo suministro ni para el inodoro”, reprochó.

Ya con un tono más molesto, opinó: “desidia, si, desidia que continúa porque si bien el gobernador junto con el intendente D`Zakich anunciaron, en noviembre de 2018, con bombos y platillos la ampliación de la planta potabilizadora que distribuiría alrededor de 12 millones de litros de agua por día, y estaría operativa el 15 de abril de 2019, a la fecha, y a más de un año, los palosanteños no vemos ni una gota de tan utópica obra” .

“Y hablo de utopía porque para los palosanteños es un sueño imposible de creer, tantos años de mentiras, pero sobre todo de necesidad”, añadió.

“¿Como puede ser que pasemos tres o cuatro días sin agua?, ¿se imaginan como hacemos para resolver nuestras necesidades fisiológicas, bañarnos, cocinar?, ¿cómo hacen los palosanteños que no tienen para comprar agua mineral y que apenas disponen de la comida?”, interrogó.

“Se preguntaron que toman, y si toman eso que no se sabe que es pero agua potable no, porque el agua potabilizada debe y tiene que ser inolora, incolora e insípida; evidentemente hay insumos que no están siendo usados como corresponde, o el personal no está capacitado, no puede ser que en el año 2020 Palo Santo no tenga reservas de agua permanente y que la potabilización sea paupérrima, más aun en estos tiempos de pandemia donde el agua es más indispensable para vivir pero, sobre todo, para cuidarse”, recriminó.

“El Estado no está presente en Palo Santo, las mismas autoridades le mintió a Palo Santo, ni el gobernador, ni el intendente pudieron cumplir la promesa de aquel noviembre de 2018 en el operativo Por Nuestra Gente Todo. En Palo Santo no vamos a morir de Covid 19, vamos a morir de colera”, ironizó, lleno a malestar el vecino.