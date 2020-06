Confirman dos nuevos casos de coronavirus 

En la conferencia de prensa de este domingo el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 confirmó que en las últimas 24 horas se diagnosticaron dos casos positivos de coronavirus. Todos los pacientes ya están aislados en el Hospital Interdistrital Evita, al principio había dos pacientes alojados en el Distrital 8 y otro en el Central, estos ya fueron trasladados.

Los nuevos casos se tratan de una mujer asintomática alojada en el Juan Pablo II y un hombre de 42 años, asintomático alojado en la Escuela de Cadetes. Se trata del marido de la médica diagnosticada como el primer caso de coronavirus en Formosa. Esta persona había dado negativo en el hisopado de ingreso, y luego dio positivo en un segundo testeo realizado a las 72 horas.

Se reportó que están en buen estado general, y que solo siete presenta síntomas leves, el resto evoluciona sin síntomas.

JUAN PABLO II

En relación a los testeos de las personas que se encuentran en el Juan Pablo II, el centro donde se detectò la mayoría de los casos, informaron que ya se procesaron las 225 muestras y que todas las que dieron positivo (33) pertenecen a un mismo circuito de alojamiento, además aseguraron que todas los testeos al personal de salud, de seguridad y auxiliares que prestaban servicios en el lugar, dieron negativo a COVID-19. “Esto significa que se cumplieron rigurosamente los protocolos de atención, la separación por circuitos y la responsable utilización de los elementos de protección personal por parte de quienes trabajan en los distintos servicios de atención en los centros”, dijo el ministro Jorge González.

Con relación a los 145 alojados que dieron negativo a coronavirus, continuaran cumpliendo el aislamiento, y se les realizará nuevos hisopados para garantizar que cuando salgan no signifique riesgo alguno para sus familias, y para la población en general.

Por otro lado, reconocieron que “los datos objetivos demuestran que la realización del hisopado al ingreso de la provincia no garantiza con total seguridad que las personas no sean portadoras del virus, ya que existe un periodo de ventana de aproximadamente tres días durante el cual una persona portadora puede dar resultado negativo, como fue el caso del marido de la doctora proveniente de Quilmes, que dio negativo en el primer testeo".

También opinaron que esto "ratifica el acierto de la implementación de las cuarentenas obligatorias en centros de alojamiento, lo cual permitió detectar, contener y bloquear el virus evitando la propagación en la comunidad formoseña".

PASANDO EN LIMPIO

El martes por la tarde se confirmó el primer caso de coronavirus en Formosa, una médica de 36 años proveniente de Quilmes, que fue contratada para reforzar el sistema de salud formoseño. Se trató de un caso importado, asintomático. Fue aislada en el Distrital 8.

El segundo caso se dio a conocer el jueves, un estudiante de 18 años que se detectó a raíz de presentar dolor abdominal en el día 11 de su cuarentena en el Juan Pablo II, también fue aislado en el Distrital 8.

El viernes se anunció como positivo una persona proveniente de Buenos Aires en vuelo sanitario que fue aislada en el Hospital Central.

El viernes también se anunciaron 23 casos positivos, todos hombres alojados en el Juan Pablo II. Según lo que anunciaron hoy acá contabilizaban al estudiante de 18 años anunciado el jueves

El sábado se sumaron otros 9 casos detectados en el Juan Pablo II.

Este domingo se sumaron otros 2: el marido de la doctora proveniente de Quilmes, alojado en la Escuela de Cadetes, y una mujer en el Juan Pablo II