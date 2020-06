VOLVIERON LOS CHANCHOS BANANEROS

"Es una vergüenza que paguen cada caja de banana a cien pesos”, se quejó un bananero en Facebook, mientras acompañaba su explosión con un video donde varios cerdos se alimentaban con el producto generado en su chacra.

“Todos los años es lo mismo, no podemos vender a un precio justo; es una vergüenza para todos vender a cien pesos la caja de banana", reafirmó

“Es una locura el precio; no es justo que tengamos que dar a los animales nuestra banana, producimos para vender no para darles a los chanchos", dijo Alicia Medina, una conocida productora bananera de la colonia Isla Puèn, jurisdicción de Laguna Naineck.

Pero el desinterés de las autoridades no sólo se nota en la ausencia oficial al momento de regular los precios, sino también en la falta de controles, por parte del SENASA que no se ocupa por hacer cumplir las normas sanitarias vigentes, para garantizar la inocuidad y la buena presentación de los productos. El año pasado, imágenes de vacas siendo alimentadas con bananas en las chacras formoseñas, sorprendió al gran público nacional; por estos días, la escena se repite, aunque ahora las reses comparten la fibrosa fruta con los cerdos.