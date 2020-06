OLIVERA LLAMO A ARMAR UNA MULTISECTORIAL PARA TERMINAR CON LA OPRESIÓN

“En el diálogo entre adultos, las voces se alternan, en la búsqueda de soluciones; acá hay una sola vos, una dominante por completo que jamás responde con palabras, y otra, que ya no sabe cómo llamar la atención para sobrevivir, quien está para cuidarlo, protegerlo y contenerlo no se interesa”, describió el legislador.

“La pandemia que generó el coronavirus sacó a relucir el rostro más miserable de la administración provincial; bajo el pretexto de cuidar a todos, puso en práctica una brutal campaña de persecución contra el comercio, incluyendo multas, secuestros y clausuras, completamente impropias del escenario que vivimos”, consideró.

“Hoy hay decenas de actividades económicas que volvieron a trabajar en casi todo el país, pero en Formosa no. Y nadie sabe por qué. Se armaron protocolos para atender la situación particular, se presentaron cientos de notas, pero nadie reacciona; el silencio irrespetuoso, burlón e indigno es la única respuesta”, amplió.

“Ante este atropello a la dignidad, al medio de supervivencia y al respeto que como seres humanos nos merecemos es necesario una amplia convocatoria, una que exceda lo político y se integre con representantes de todos los sectores para decirle a este modelo que su proyecto conservador, arcaico, esclavizante y dependiente no va más”, advirtió.

“Particularmente, tengo el compromiso de muchos empresarios, comerciantes, profesionales, amigos y vecinos en general que están dispuestos a plantearle una madura oposición a esta desgracia que nos tocó a los formoseños; nuestros hijos, nuestras mujeres, y nuestros viejos lo merecen”, sostuvo Olivera.