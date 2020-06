OLIVERA, PRESENTÓ UN PROTOCOLO PARA QUE PERMITAN LA REAPERTURA DE GIMNASIOS

Este jueves, el propio concejal hizo la presentación formal del proyecto buscando que los gimnasios de la ciudad puedan volver a trabajar, de manera segura y ordenada, garantizando la salud y el bienestar físico de los socios y el entorno.

“Como lo venimos diciendo, así como en otras provincias ya lo hicieron, es momento de afrontar la realidad y permitir que todos los comercios vuelvan a trabajar antes de que se sigan fundiendo”, dijo el legislador.

“El objetivo de máxima es que estos locales puedan volver a trabajar, de manera segura y ordenada, garantizando la salud y el bienestar físico de los socios y el entorno”, en el entendimiento de que la actividad física “fortalece el sistema inmunológico, aumenta la capacidad metabólica para dar respuesta a enfermedades respiratorias como el Covid-19 y reduce niveles de estrés”.

La iniciativa de Olivera prevé la difusión de recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación; exhibición de información oficial de prevención y números telefónicos de contacto; las estrategias de comunicación deberán ser digitales, y con señalética en el lugar; prever la asistencia por turnos, teniendo un estudio particular del tiempo que requiere cada actividad física, optimizando el menor tiempo de permanencia de los socios; se recomienda destinar no más de 45 minutos para realizar la actividad, y 15 minutos para limpiar y desinfectar; permitir el ingreso exclusivamente a la población que no constituye grupo de riesgo según el Ministerio de Salud de la Nación; llevar un registro diario del personal y los socios concurrentes, para la rápida identificación de posibles asintomáticos en caso de activación del protocolo sanitario: no se habilitará, en principio, el servicio de venta al público de comida y bebidas; se prohíbe compartir infusiones, bebidas y similares.

El edil contó que de acuerdo con el protocolo presentado “el personal de limpieza, administrativo e instructores debe usar barbijo, guantes y protección ocular en todo momento y restringir el contacto estrecho con los socios”. Además, “la administración debe proveer los elementos de trabajo para asegurar las condiciones de higiene y seguridad correspondientes, y designar a los trabajadores tareas específicas para evitar contaminación cruzada”.

El protocolo se compone de muchos otros puntos, con precisiones en cada área, apuntando principalmente al fortalecimiento de la seguridad sanitaria.