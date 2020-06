LA MISERIA DEL INTENDENTE

Julio Murdoch carece de las aptitudes elementales para el cargo. Un intendente debiera ser altamente tolerante, probadamente capaz para canalizar los intereses colectivos, pero, sobre todo, lo suficientemente buena persona para sensibilizarse ante la pobreza de cientos de sus vecinos que trabajan cada día del año, y jamás consiguen abandonar la miseria. Este bioquímico que se jacta de su condición de peronista y de su sangre guaraní, decidió enfrentar a los bananeros, sólo porque los productores le recriminan su candidez para tomar decisiones de fondo que buscan la mejora económica de los hombres de campo. Mezcla todo, siguiendo la tradicional estrategia de sus compañeros, para, en medio de la confusión, responsabilizar a los demás de los problemas, sin asumir su propio compromiso público.

El intendente dijo que el bocinazo bananero “tiene una connotación política” aunque, hipócrita, alertó que “nadie niega que queremos que la banana tenga un mejor precio”.

La verdad es que no le importa el precio de la fruta; no hizo nada para demostrar lo contrario, más bien se paró en la tarima de quien cree no tener responsabilidades en el asunto, y después fue incapaz de asumir los reclamos en su contra.

“La situación de los productores bananeros no es tan dramática como se plantea, actualmente la banana esta 150 y la gente está vendiendo”, dijo, en declaraciones periodísticas. En esa línea y con respecto al bocinazo bananero que organizó la FAA en reclamo de mejores precios para la banana planteó que, “acá hay una connotación política; yo no escuche hablar a la Federación Agraria de los muy buenos precios en marzo y abril donde se hizo una buena diferencia y muchos productores han logrado mecanizarse”.

Cualquier bananero sabe que no hay rentabilidad con menos de 300 pesos; escuchar al intendente ufanarse de ventas por las ventas mismas, es, por lo menos una burla al productor. Pero, como se trata del intendente, el hecho constituye una gravedad institucional que raya lo ilegítimo. Él está para proteger, por encima de cualquier otro aspecto, si no lo hace, su presencia debiera ser muy cuestionada, y, hasta rechazada, porque sus intereses perjudican, maltratan, y afectan a los más vulnerables.

Siempre que se vive en tierras ricas como las del norte provincial, el liderazgo político es clave para que esa condición se traslade a la sociedad; si eso no ocurre, es porque no hay calidad ni cualidad política.